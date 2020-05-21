Московские власти планируют изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19 Соблюдать двухнедельную самоизоляцию людям с выявленным в результате теста иммунитетом к коронавирусной инфекции планируют московские власти.

с чего всё началось

Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».

Москвичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин

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