с чего всё началось

Москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 со среды, 22 апреля, обязали соблюдать самоизоляцию, как больных коронавирусом. Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.

Экономика Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. 796

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,8K

Экономика Правительство России продолжает разрабатывать меры поддержки экономики Правительство продолжает разрабатывать меры для поддержки российской экономики в условиях эпидемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте кабмина. 6

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,1K

Общество Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая. 43

Энергетика Медведев: пора продавать нефть по принципу take or pay Москва, 21 апреля 2020, 00:12 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что уход мировых цен на нефть в отрицательные значения — это картельный сговор. 769

Футбол Карпин может возглавить «Локомотив» По информации Tutto Mercato Web, «железнодорожники» решили доверить команду наставнику «Ростова» Валерию Карпину, и якобы переговоры, которые длятся несколько недель, близки к успешному завершению.

Энергетика Трамп поручил разработать план поддержки нефтегазовых компаний США Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерству энергетики и министерству финансов разработать план поддержки нефтегазовых компаний страны. 3

Общество ТАСС вошел в список системообразующих организаций Информационное агентство ТАСС, наряду с другими крупными СМИ, телекоммуникационными и IT-компаниями, вошло в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. 6

Общество В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ "ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении. 95

Хоккей Василий Демченко перешёл в «Монреаль» До перехода в «Металлург» Демченко всю карьеру выступал за «Трактор», начав играть в основном составе челябинского клуба в сезоне-2013/2014.

Политика Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике. 554

Общество ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса Ранее сообщалось, что китайские вирусологи установили, что источником коронавируса были летучие мыши, а животным-переносчиком - панголины. 145

Общество В Кремле прокомментировали виртуальные митинги Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса». 1,4K

Экономика В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск. 1,8K