Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 со среды, 22 апреля, обязали соблюдать самоизоляцию, как больных коронавирусом. Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
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с чего всё началось
Московские власти решили отслеживать геолокацию не только людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, но и граждан с признаками обычных ОРВИ, говорится в указе
 мэра Москвы Сергея Собянина.
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