Коронавирус
Газета.RuСобянин ввел новые ограничения для москвичей из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в городе из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий указ опубликован на его сайте.
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с чего всё началось
Московские власти решили отслеживать геолокацию не только людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, но и граждан с признаками обычных ОРВИ, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.РБК07:22
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Пропуска для волонтеров и лечение пациентов с ОРВИ: дополнительные меры по борьбе с коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:54
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Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 07:50
Общество
В Италии число излечившихся от коронавируса за сутки побило рекорд
Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 2723 жителя Италии, это рекордный показатель с начала эпидемии, следует из сводки службы гражданской обороны Италии.
РИА Новости 12:21
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Общество
Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции
Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
РБК 07:50
Биатлон
Кабуков и Королькевич назначены тренерами сборных России по биатлону
Главным тренером мужской сборной стал Роберт Кабуков, помогать которому будут Максим Максимов и Артем Истомин.
Metaratings вчера в 08:40
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас умилил Сеть трогательным видео с подросшими близнецами
A post shared by Enrique Iglesias (@ enriqueiglesias) on Apr 19, 2020 at 2:00pm PDT Большинство поклонников поблагодарили Иглесиаса за трогательное видео и пожелали "звездному" семейству крепкого здоровья и всех благ.
MedikForum.ru вчера в 08:07
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель.
RT на русском 13:56
Общество
Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу
Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
Московский Комсомолец 10:27
Общество
Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России
Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
Как стало известно rosvest.com, главным способом передачи опасной инфекции являются длительные контакты с инфицированным человеком, по утверждению специалистов.
Российский Вестник 06:27
Общество
У чиновников администрации Ленобласти выявили коронавирус
Администрация Ленинградской области перешла на удаленный режим работы после подтверждения коронавируса у некоторых сотрудников.
РБК 11:07
Энергетика
Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов на товарной бирже в Нью-Йорке.
РИА Новости вчера в 14:45
Космос
Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»
10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru 19 апреля в 08:07
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
Экономика
Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
Экономика
В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года.
RT на русском вчера в 23:03
Общество
Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники
Режим самоизоляции продлят на майские праздники при необходимости, допустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:10
Энергетика
В России рухнули оптовые цены на бензин
Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток, заявил РБК глава агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов.
РИА Новости 04:29
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Общество
В Москве аннулируют не прошедшие проверки пропуска
Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 12:59
Космос
В ЦПК провели эксперимент по высадке на другую планету
Отмечается, что во время эксперимента Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъём и спуск), работу с инструментом.
RT на русском 15:41
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
В Москве скончался настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, протоиерей Александр Агейкин.
РИА Новости 09:15
Космос
Curiosity, Sol 2737-2739: MAHLI в воздухе
Инструмент MAHLI (камера показывают минералы и текстуры в скальных породах) буквально витает в воздухе.
AstroNews.ru 15:40
Энергетика
Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:40
Игры
Бесплатный пролог Dieselpunk Wars вышел в Steam
В Steam появилась бесплатная игра Dieselpunk Wars Prologue.
Игромания.ру 13:03
Общество
Верховный суд не признал эпидемию коронавируса непреодолимой силой
Безусловным обстоятельством непреодолимой силы эпидемия коронавируса считаться не будет, решил Верховный суд.
Фонтанка.Ру 11:16
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
В текущем году из-за ситуации с коронавирусом ЕГЭ начнется 8 июня, проект расписания экзаменов опубликован для общественного обсуждения.
Газета.Ru 06:42
Авто
Официально презентовали седан Audi A3 нового поколения
Немецкий автопроизводитель представил второе поколение седана Audi A3.
Тарантас Ньюс 03:25