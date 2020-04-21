с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в городе из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий указ опубликован на его сайте.

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 487

Общество В Италии число излечившихся от коронавируса за сутки побило рекорд Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 2723 жителя Италии, это рекордный показатель с начала эпидемии, следует из сводки службы гражданской обороны Италии. 7

Общество Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС. 78

Биатлон Кабуков и Королькевич назначены тренерами сборных России по биатлону Главным тренером мужской сборной стал Роберт Кабуков, помогать которому будут Максим Максимов и Артем Истомин.

Шоу-бизнес Энрике Иглесиас умилил Сеть трогательным видео с подросшими близнецами A post shared by Enrique Iglesias (@ enriqueiglesias) on Apr 19, 2020 at 2:00pm PDT Большинство поклонников поблагодарили Иглесиаса за трогательное видео и пожелали "звездному" семейству крепкого здоровья и всех благ. 1

Общество Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки. 36

Наука Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом Как стало известно rosvest.com, главным способом передачи опасной инфекции являются длительные контакты с инфицированным человеком, по утверждению специалистов. 62

Общество У чиновников администрации Ленобласти выявили коронавирус Администрация Ленинградской области перешла на удаленный режим работы после подтверждения коронавируса у некоторых сотрудников. 52

Энергетика Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов на товарной бирже в Нью-Йорке.

Космос Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона» 10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее. 4

Экономика Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова. 131

Экономика В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года. 80

Общество Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники Режим самоизоляции продлят на майские праздники при необходимости, допустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24". 209

Общество В Москве аннулируют не прошедшие проверки пропуска Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. 81

Космос В ЦПК провели эксперимент по высадке на другую планету Отмечается, что во время эксперимента Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъём и спуск), работу с инструментом. 1