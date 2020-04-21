Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин ввел новые ограничения для москвичей из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в городе из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий указ опубликован на его сайте.
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с чего всё началось
Московские власти решили отслеживать геолокацию не только людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, но и граждан с признаками обычных ОРВИ, говорится в указе
 мэра Москвы Сергея Собянина.
РБК07:22

Подробнее о событии

Власти Москвы будут следить за передвижением больных ОРВИ с помощью геолокации

ТАСС08:30

В Москве власти будут отслеживать местоположение людей с ОРВИ

РБК08:01

Власти Москвы будут отслеживать геолокацию людей с симптомами ОРВИ

Агентство Москва07:20

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин

РИА Новости07:44

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

Москва 2407:35

Москвичей с признаками ОРВИ обязали самоизолироваться, как при коронавирусе

Интерфакс07:30

Пропуска для волонтеров и лечение пациентов с ОРВИ: дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:54
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 07:50
487
Общество

В Италии число излечившихся от коронавируса за сутки побило рекорд

Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 2723 жителя Италии, это рекордный показатель с начала эпидемии, следует из сводки службы гражданской обороны Италии.
РИА Новости 12:21
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Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
262
Общество

Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции

Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
РБК 07:50
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Биатлон

Кабуков и Королькевич назначены тренерами сборных России по биатлону

Главным тренером мужской сборной стал Роберт Кабуков, помогать которому будут Максим Максимов и Артем Истомин.
Metaratings вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас умилил Сеть трогательным видео с подросшими близнецами

A post shared by Enrique Iglesias (@ enriqueiglesias) on Apr 19, 2020 at 2:00pm PDT Большинство поклонников поблагодарили Иглесиаса за трогательное видео и пожелали "звездному" семейству крепкого здоровья и всех благ.
MedikForum.ru вчера в 08:07
1
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель.
RT на русском 13:56
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Общество

Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу

Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
Московский Комсомолец 10:27
36
Общество

Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России

Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
1,1K
Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

Как стало известно rosvest.com, главным способом передачи опасной инфекции являются длительные контакты с инфицированным человеком, по утверждению специалистов.
Российский Вестник 06:27
62
Общество

У чиновников администрации Ленобласти выявили коронавирус

Администрация Ленинградской области перешла на удаленный режим работы после подтверждения коронавируса у некоторых сотрудников.
РБК 11:07
52
Энергетика

Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов на товарной бирже в Нью-Йорке.
РИА Новости вчера в 14:45
Общество

Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Газета.Ru 14:25
1K
Космос

Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»

10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru 19 апреля в 08:07
4
Финансы

Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах

Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
38
Экономика

Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики

Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
131
Экономика

В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года.
RT на русском вчера в 23:03
80
Общество

Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники

Режим самоизоляции продлят на майские праздники при необходимости, допустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:10
209
Энергетика

В России рухнули оптовые цены на бензин

Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток, заявил РБК глава агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов.
РИА Новости 04:29
3,5K
Общество

Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу

Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
73
Общество

В Москве аннулируют не прошедшие проверки пропуска

Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 12:59
81
Космос

В ЦПК провели эксперимент по высадке на другую планету

Отмечается, что во время эксперимента Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъём и спуск), работу с инструментом.
RT на русском 15:41
1
Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

В Москве скончался настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, протоиерей Александр Агейкин.
РИА Новости 09:15
478
Космос

Curiosity, Sol 2737-2739: MAHLI в воздухе

Инструмент MAHLI (камера показывают минералы и текстуры в скальных породах) буквально витает в воздухе.
AstroNews.ru 15:40
1
Энергетика

Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:40
438
Игры

Бесплатный пролог Dieselpunk Wars вышел в Steam

В Steam появилась бесплатная игра Dieselpunk Wars Prologue.
Игромания.ру 13:03
Общество

Верховный суд не признал эпидемию коронавируса непреодолимой силой

Безусловным обстоятельством непреодолимой силы эпидемия коронавируса считаться не будет, решил Верховный суд.
Фонтанка.Ру 11:16
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Армия и оружие

В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии

Lenta.ru 12:12
19
Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

В текущем году из-за ситуации с коронавирусом ЕГЭ начнется 8 июня, проект расписания экзаменов опубликован для общественного обсуждения.
Газета.Ru 06:42
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Авто

Официально презентовали седан Audi A3 нового поколения

Немецкий автопроизводитель представил второе поколение седана Audi A3.
Тарантас Ньюс 03:25
11
Как работают Яндекс.Новости?
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