Коронавирус
RT на русскомМосквичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. «Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу», — написал Собянин.
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Поддержка горожан старшего поколения: новые меры по борьбе с коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:45
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