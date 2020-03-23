Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМосквичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. «Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу», — написал Собянин.
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Поддержка горожан старшего поколения: новые меры по борьбе с коронавирусом

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Власти Подмосковья рекомендовали пожилым людям оставаться дома

РИА Новости03:30

Собянин подписал указ, обязывающий соблюдать режим самоизоляции москвичей старше 65 лет

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Власти Москвы и Подмосковья обяжут пожилых соблюдать домашний режим

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Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим

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Собянин призвал пожилых москвичей перейти на домашний режим

Интерфакс02:16

Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим

Москва 2402:43
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Власти США из-за коронавируса начали отпускать заключенных из тюрем

В нескольких штатах США местные власти начали освобождать тысячи заключенных, чтобы предотвратить вспышку коронавируса в американских тюрьмах.
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Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
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В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что все новые случаи заражения зафиксированы в Москве, в последние две недели больные находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка.
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В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК 04:02
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В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
Здоровье

Минздрав Украины определил случаи для вызова скорой помощи в стране

Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные (неотложные — ред.) случаи.
Украина.ру 03:31
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Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
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Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.
Вокруг ТВ вчера в 20:44
Общество

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Интерфакс 02:43
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Газета.Ru 03:11
Политика

Украинцам пообещали победу над коронавирусом к сезону посадки картошки

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что власти могут локализовать распространение коронавируса в стране до майских праздников, к сезону посадки картофеля.
Lenta.ru 03:57
Армия и оружие

На Украине катера «Кентавр» назвали достойным ответом ВМС России

Украинские катера "Кентавр" - достойный ответ десантным кораблям Черноморского флота России, заявили в Минобороны Украины.
Газета.Ru вчера в 08:11
Здоровье

Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Shraibikus News вчера в 12:09
Политика

Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала "НАШ" высказал предположение, что страна может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Газета.Ru 04:35
Общество

Собянин: Всем пожилым москвичам окажут помощь в связи с коронавирусом

На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появился указ о том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в столице, и вынужденной самоизоляцией пенсионеров, все пожилые люди получат материальную помощь.
Москва. Северо-Запад 04:52
Общество

В Москве изменили постановку диагноза «коронавирус»

В Москве перестанут перенаправлять положительные пробы на коронавирус на подтверждение, заявили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.
Московский Комсомолец 03:48
Гаджеты

Bitmain открыл продажу майнеров нового поколения

Сегодня, 23 марта, майнинг-гигант Bitmain объявил о начале продаж новейшего оборудования для добычи биткоина из линейки Antminer S19, о чем сообщил в своем Twitter-аккаунте.
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Происшествия

В Воронежской области дети чиновников отдохнули вместо льготников

В 2019 году дети служащих управления получили четыре из девяти путевок в Ялту, выделенных на весь муниципалитет для обеспечения ребят, которым курортное лечение требовалось по медицинским показаниям.
Российская газета 05:04
Авто

Рассказали, можно ли вместо 95-го бензина заливать 92-й

АвтоВАЗ ныне дает рекомендацию заправлять обновленную Lada Granta топливом АИ-95.
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Шоу-бизнес

Видео из ванной опубликовала обнажённая Мадонна

Американская исполнительница Мадонна разместила в своём аккаунте в Twitter ролик под названием «Нет-дискриминации-COVID-19!».
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Экономика

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
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В России в четыре раза увеличилось количество фишинговых рассылок

В России значительно возросло количество фишинговых рассылок из-за перехода большого количества компаний на удаленный режим работы, сообщает газета «Известия».
МИР 24 вчера в 21:25
Спорт

Япония признала невозможность проведения Олимпиады

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте признал, что Олимпийские игры, запланированные на лето 2020 года, невозможно провести из-за ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 04:31
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до $60 за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до $60 за баррель. Такой прогноз дал глава «Роснефти» Игорь Сечин.
News.ru 20 марта в 16:24
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Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
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Более 25 миллионов защитных масок доставили в Россию из Китая

25,5 миллионов защитных масок поступили из Китая в Россию. Их доставил военный борт самолета Ан-124 ВКС России на аэродром Чкаловский.
Телеканал Санкт-Петербург 03:28
Общество

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения людей, которые паникуют из-за коронавируса и запасаются туалетной бумагой, придумали особенный термин.
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Ольга Бузова легла в клинику, чтобы провериться на онкологию

Недавно Бузова сообщила, что легла в клинику в Подмосковье, дабы провериться на различные заболевания, в том числе и на онкологию.
Bimru.ru вчера в 11:25
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.
Lenta.ru 01:51
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за распространения коронавируса.
Известия вчера в 12:03
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