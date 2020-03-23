Исключение — руководители и сотрудники, чье нахождение на работе жизненно важно для предприятий, а также работники здравоохранения.

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля. Воздержаться от выхода на улицу мэр призвал и людей с хроническими болезнями. Тем, кто входит в эти категории людей, пообещали выплатить компенсацию.

Шоу-бизнес Диана Гурцкая опубликовала фото без очков Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.

Энергетика На открытии торгов цены на нефть снизились почти на 8% В мае стоимость фьючерса с поставками снизилась на 7,9% Также, согласно информации экспертов, апрельский фьючерс нефти WTI снизился до 21,06 долларов за баррель или на 7,5%. Как известно, цены на нефть начали снижаться из-за новостей о срыве сделки ОПЕК, а также из-за информации о распространении коронавируса и увеличении числа смертей от него.

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Общество В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17 В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.

Гаджеты Xiaomi представит обновленную версию Mi 6 Classic Edition Представители китайской корпорации Xiaomi собираются выпустить обновленную версию смартфона Mi 6, который вышел три года назад, в виде флагмана.

Общество Названы новые симптомы коронавируса Британская ассоциация оториноларингологии выявила новый признак заражения коронавирусом, сообщается на сайте организации.

Происшествия В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.

Футбол В Испании на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи Королевская федерация футбола Испании и Ла Лига объявили о том, что все футбольные встречи приостановлены на неограниченный срок из-за пандемии коронавируса.

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Общество АТОР не рекомендует аннулировать туры самостоятельно Решение туриста аннулировать тур самостоятельно даже в условиях пандемии коронавируса может трактоваться как односторонний отказ от договора, предупреждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Общество Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.

Политика Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Происшествия Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Финансы Курс доллара поднялся на 130 копеек На открытии торгов Московской биржи в понедельник доллар подорожал на 130 копеек, достигнув 81,24. Евро поднялся на 182 копейки до 87,32.

Общество Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июне, примерно через 11 месяцев она будет получена.

Музыка Отмененное Евровидение-2020 хотят провести в режиме онлайн Nation News сообщало ранее о том, что участники Евровидения должны будут написать новую песню для конкурса в 2021 году.