Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля. Воздержаться от выхода на улицу мэр призвал и людей с хроническими болезнями. Тем, кто входит в эти категории людей, пообещали выплатить компенсацию.
Читать в источнике
Комментировать4
Сергей Собянин
Исключение — руководители и сотрудники, чье нахождение на работе жизненно важно для предприятий, а также работники здравоохранения.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРАПСИ 02:49

Подробнее о событии

Штаб назвал заболевания для обязательной самоизоляции из-за вируса

РБК08:05

Собянин призвал пожилых москвичей перейти на домашний режим

Интерфакс02:16

Собянин обратился к старшему поколению в связи с коронавирусом

Газета.Ru04:55

Собянин обязал москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим

РИА Новости02:53

Поддержка горожан старшего поколения: новые меры по борьбе с коронавирусом

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:45

Собянин подписал указ, обязывающий соблюдать режим самоизоляции москвичей старше 65 лет

Моссовет02:06

Пожилые москвичи на карантине получат единоразовую выплату

ТВ Центр02:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия 05:08
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Энергетика

На открытии торгов цены на нефть снизились почти на 8%

В мае стоимость фьючерса с поставками снизилась на 7,9% Также, согласно информации экспертов, апрельский фьючерс нефти WTI снизился до 21,06 долларов за баррель или на 7,5%. Как известно, цены на нефть начали снижаться из-за новостей о срыве сделки ОПЕК, а также из-за информации о распространении коронавируса и увеличении числа смертей от него.
RuNews24.ru вчера в 22:28
Экономика

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса

Среди мер поддержки, о которых Баженов просит кабинет: глава НТС предложил до конца 2020 года приостановить действие демпфера (премии), который позволял сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке при более высоких ценах на нефть и поддерживал рентабельность российских НПЗ: государство выплачивало компаниям часть компенсации за то, что они не повышали цены и недополучали доходы.
РБК 07:00
Общество

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.
RT на русском 05:33
Гаджеты

Xiaomi представит обновленную версию Mi 6 Classic Edition

Представители китайской корпорации Xiaomi собираются выпустить обновленную версию смартфона Mi 6, который вышел три года назад, в виде флагмана.
OAnews 06:23
Происшествия

Москвичка получила ожоги 80% тела после похода в солярий

РИАМО вчера в 04:46
Общество

Названы новые симптомы коронавируса

Британская ассоциация оториноларингологии выявила новый признак заражения коронавирусом, сообщается на сайте организации.
Smolnarod.ru 07:52
Политика

На Украине возбудили дело против кабмина Гончарука

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства украинского экс-премьера Алексея Гончарука.
RT на русском 07:55
Армия и оружие

Назван способ США убрать Россию из Сирии

Америка может ликвидировать базу Хмеймим 300-400 ракетами. Назван способ США убрать Россию из Сирии.
Piter.tv 02:52
Здоровье

Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснил эпидемиолог

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России Николай Брико выделил ряд причин, по которым ситуация с COVID-19 так сильно ухудшилась.
Live24 06:46
Происшествия

Погиб предотвративший авиакатастрофу над Москвой диспетчер

В Москве зять убил 61-летнего Виктора Щипоникова, который 13 лет назад, работая диспетчером, предотвратил авиакатастрофу.
Lenta.ru 05:15
Музыка

Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big

Business Class (Пермь) вчера в 12:15
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 07:56
Общество

Мантуров анонсировал производство до 3 млн медицинских масок в сутки

Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.
Известия 07:15
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
Футбол

В Испании на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи

Королевская федерация футбола Испании и Ла Лига объявили о том, что все футбольные встречи приостановлены на неограниченный срок из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 07:44
Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

РБК 06:11
Армия и оружие

Самолеты ВКС вылетели в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

Независимое телевидение Севастополя 03:56
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Общество

АТОР не рекомендует аннулировать туры самостоятельно

Решение туриста аннулировать тур самостоятельно даже в условиях пандемии коронавируса может трактоваться как односторонний отказ от договора, предупреждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Газета.Ru 07:24
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 07:41
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Происшествия

Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии

Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Газета.Ru 05:11
Финансы

Курс доллара поднялся на 130 копеек

На открытии торгов Московской биржи в понедельник доллар подорожал на 130 копеек, достигнув 81,24. Евро поднялся на 182 копейки до 87,32.
ИА БанкИнформСервис 04:30
Общество

Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу

Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июне, примерно через 11 месяцев она будет получена.
ТАСС 07:08
Музыка

Отмененное Евровидение-2020 хотят провести в режиме онлайн

Nation News сообщало ранее о том, что участники Евровидения должны будут написать новую песню для конкурса в 2021 году.
Народные новости 03:29
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в фейсбуке призвал вернуть 37-й год.
РИА Новости 06:09
Общество

В России закрываются кинотеатры из-за коронавируса

Минкульт рекомендовал кинотеатрам с 23 марта прекратить показы фильмов и мультфильмов для посетителей.
Прецедент-Новосибирск вчера в 23:19
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное