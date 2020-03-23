Коронавирус

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Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля, заявил в понедельник, 23 марта, мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. Он напомнил, что коронавирус опасен в первую очередь для этих категорий жителей.
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Мэр Сергей Собянин: Все москвичи старше 65 лет должны соблюдать домашний режим

Комсомольская правда18:00

Психолог объяснила, как пожилым людям прожить в самоизоляции без последствий

Вечерняя Москва15:26

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Lenta.ru02:14

Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим

ТВ Центр04:36

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

RT на русском02:31

Пенсионеры ответили Собянину на предложение о домашнем режиме: видео

Московский Комсомолец11:28

Собянин: Все москвичи старше 65 лет должны соблюдать домашний режим

Агентство Москва02:10
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Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
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В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом

В Приморье официально подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекций.
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Врачи рассказали о пользе апельсинов для похудения

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Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
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Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
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Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России

За последнюю неделю в России более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли продажи презервативов на фоне активности коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 18:09
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК вчера в 05:30
Футбол

Защитник «Ливерпуля» выбрал между Месси и Роналду

Футболист английской команды отметил, что его любимым клубом после "Ливерпуля" является "Барселона", а между двумя именитыми футболистами выбрал капитана каталонцев Месси.
Газета.Ru 19:35
Финансы

Банк России установил курс доллара выше 80 рублей

Курс доллара 18 марта трижды превышал отметку в 80 рублей, к закрытию торгов он вырос на 7,2% к предыдущему дню, достигнув максимально допустимого уровня - 80,87 рубля за доллар.
Газета.Ru 13:12
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Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
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В Великобритании покажут сериал о Путине

Inc-news.ru 16:02
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Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка

РИА Новости 17:46
Футбол

Асенсио с «Реалом» выиграл турнир по FIFA 20 среди игроков Ла Лиги

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио стал чемпионом турнира по FIFA 20 под названием La Liga Santander Challenge.
Sport24.ru вчера в 19:53
Политика

В Нью-Йорке начнут клинические испытания лекарства от коронавируса

Клинические испытания лекарств от коронавируса в США начнутся в Нью-Йорке во вторник, заявил журналистам президент страны Дональд Трамп.
РИА Новости 18:30
Общество

Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Известия 16:59
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
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Леонид Тамбиев возглавит «Адмирал»

Во владивостокском «Адмирале» определились с новым главным тренером. Команду возглавит опытный экс-тренер «Сарыарка» Леонид Тамбиев.
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Общество

Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина

Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Lenta.ru 05:31
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В Ивановской области второй человек заболел коронавирусом

В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом.
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Шоу-бизнес

78-летняя Барбара Брыльска борется с раком

Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
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Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус

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GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

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Чтобы избежать карантина, сахалинцы молчат о поездках за границу

Нормативно-правовым актом предусмотрено, что лица, приехавшие из-за границы, обязаны сдать анализы на коронавирус и пройти двухнедельный карантин — в домашних условиях или в обсерваторе, в зависимости от наличия симптомов ОРВИ.
Сахалин.Инфо 21 марта в 18:27
Общество

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru 03:50
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Происшествия

Опубликовавший фейковый ролик о коронавирусе в Приморье извинился

Автор фейкового ролика о якобы заболевших коронавирусом работниках одного из предприятий в Уссурийске извинился перед жителями, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
РИА Новости 07:08
Общество

В Италии снизилась смертность от коронавируса

Число умерших из-за коронавируса в Италии за последние сутки составило 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днём ранее.
News.ru 14:26
Здоровье

Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
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Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
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