Жителей столичного региона ожидает аномально теплая рождественская погода. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, сообщает РБК. Специалист отметил, что морозы в Рождество будут, однако небольшие.

Политика Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.

Наука Разработана вакцина против болезни Альцгеймера Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.

Кино Права на Халка Именно на базе Universal были ранее созданы два сольных проекта: «Халк» Энга Ли 2003 года и «Невероятный Халк» с Эдвардом Нортоном 2008 года.

Автоспорт Шибалов выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова стал победителем первого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.

Кино Первые зрители высоко оценили «Вторжение» Бондарчука Например, актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», назвал «Вторжение» «гениальным» фильмом, а Константин Крюков, снимавшийся в фильмах «9 рота» и «Спасти Пушкина», отметил высочайший уровень спецэффектов.

Армия и оружие Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о созыве 6 января срочного заседания Североатлантического совета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Культура Умер народный артист России Геннадий Пискунов Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.

Фигурное катание Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.

Армия и оружие NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки США Президент США Дональд Трамп приказал убить в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным американской разведки, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в министерстве обороны и администрации США.

Происшествия Украинские военные подорвались на собственной мине Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.