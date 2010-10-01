Общество
Москва 24Москвичей ждет аномально теплое Рождество
Жителей столичного региона ожидает аномально теплая рождественская погода. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, сообщает РБК. Специалист отметил, что морозы в Рождество будут, однако небольшие.
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Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Политика
Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани
В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.
Спорт
WADA назначила России сумму ежегодного взноса
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило сумму обязательного ежегодного взноса России в бюджет организации.
Наука
Разработана вакцина против болезни Альцгеймера
Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Трактор», отыгравшись в третьем периоде с 0:3
Общество
Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко
Кино
Права на Халка
Именно на базе Universal были ранее созданы два сольных проекта: «Халк» Энга Ли 2003 года и «Невероятный Халк» с Эдвардом Нортоном 2008 года.
Кино
Рами Малек стал лицом новой кампании Saint Laurent
Американский актёр Рами Малек стал лицом новой кампания мужской коллекции Saint Laurent весна-лето 2020.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Автоспорт
Шибалов выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова стал победителем первого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.
Шоу-бизнес
Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина
Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Политика
Журналист из Екатеринбурга попросил политическое убежище в Грузии
Примечательно, что украинские власти отказали ему в предоставлении гражданства.
Кино
Первые зрители высоко оценили «Вторжение» Бондарчука
Например, актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», назвал «Вторжение» «гениальным» фильмом, а Константин Крюков, снимавшийся в фильмах «9 рота» и «Спасти Пушкина», отметил высочайший уровень спецэффектов.
Армия и оружие
Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о созыве 6 января срочного заседания Североатлантического совета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Происшествия
Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму
Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Культура
Умер народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
Фигурное катание
Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу
Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.
Происшествия
Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний
Общество
Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января
Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки США
Президент США Дональд Трамп приказал убить в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным американской разведки, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в министерстве обороны и администрации США.
Кино
Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном
На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
Происшествия
Украинские военные подорвались на собственной мине
Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Хоккей
СКА обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ
Хоккей
«Металлург» – «Сибирь». Во втором периоде подрались Тимкин и Макаров
В Магнитогорске проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Сибирью» (2:1, идёт 2-й период).
Общество
Петербуржцы опять стоят в пробках на границе с Финляндией
Воспрянувшие духом после празднования новогодней ночи петербуржцы решили продолжить новогодние каникулы за границей, судя по тому, какие внушительные пробки скопились утром в субботу, 4 января, на всех трех пропускных пунктах на границе.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.