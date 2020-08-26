Москвичи могут поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса
Каждый москвич может поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса, написал мэр столицы Сергей Собянин.В источнике
Врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий. Мы также создали специальное мобильное приложение с дневником самонаблюдения. Некоторые участники исследований получат электронные браслеты для измерения артериального давления и температуры тела.
Подробнее о событии
Москвичи могут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:03