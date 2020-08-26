Porsche Panamera получила версии Turbo S и 4S E-Hybrid

Обычные Panamera/Panamera 4 с битурбошестёркой 2.9 остались при тех же 330 л.с. и 450 Н•м. А вот собратья Panamera GTS и GTS Sport Turismo (на фото) с четырёхлитровой битурбовосьмёркой стали мощнее на 20 «лошадок» (теперь их 480), хотя крутящий момент не поменялся (620 Н•м). Разгон до ста — 3,9 с (было 4,1), максималка — 300 км/ч (было 292).