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Газета.Ru
Газета.Ru

Москвичи могут поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса

Каждый москвич может поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса, написал мэр столицы Сергей Собянин.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий. Мы также создали специальное мобильное приложение с дневником самонаблюдения. Некоторые участники исследований получат электронные браслеты для измерения артериального давления и температуры тела.
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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москвичи могут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:03
РИАМО

В Москве начались пострегистрационные исследования вакцины от Covid‑19

РИАМО10:47
Российская газета

Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

Российская газета11:30
RT на русском

Все москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

RT на русском10:41
Москва 24

Собянин: москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

Москва 2410:29
Агентство Москва

Сергей Собянин: В Москве начинаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса

Агентство Москва10:27
ТАСС

Москвичи могут подать заявку на участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса

ТАСС10:27

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав "печальной историей" ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау.
Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
Газета.Ru10:53
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Porsche Panamera получила версии Turbo S и 4S E-Hybrid

Обычные Panamera/Panamera 4 с битурбошестёркой 2.9 остались при тех же 330 л.с. и 450 Н•м. А вот собратья Panamera GTS и GTS Sport Turismo (на фото) с четырёхлитровой битурбовосьмёркой стали мощнее на 20 «лошадок» (теперь их 480), хотя крутящий момент не поменялся (620 Н•м). Разгон до ста — 3,9 с (было 4,1), максималка — 300 км/ч (было 292).
Porsche Panamera получила версии Turbo S и 4S E-Hybrid
Драйв11:24

Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
ТАСС10:47
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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Экс-подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой

В Ростове-на-Дону суд приговорил бывшего начальника подразделения собственной безопасности главного управления МВД России по Ростовской области к восьми годам лишения свободы и штрафу с лишением специального звания.
Lenta.ru03:32
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Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 06:17
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