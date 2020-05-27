Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила заммэра Анастасия Ракова.

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

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