Коронавирус
RT на русскомМосквичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила заммэра Анастасия Ракова.
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Открылась свободная запись на тестирование на антитела к коронавирусу
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:44
Бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу в Москве: как и где пройти
Комсомольская правда05:23
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Shantae и Destroy All Humans стали хедлайнерами Xbox Live Gold в июне
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Берлин, 27 мая 2020, 12:25 — REGNUM Предложение отменить антироссийские санкции, обнародованное министром федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, является «пощёчиной для украинцев», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten.
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RT на русском 03:57
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Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
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Tesla снизила цены на электромобили из-за падения спроса
В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
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Путин в среду обсудит с Собяниным ситуацию с коронавирусом в Москве
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Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
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В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
РБК вчера в 14:36
Здоровье
Псковский губернатор попросил Путина помочь с врачами и оборудованием
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил президента Владимира Путина помочь региону с медицинскими кадрами и оборудованием.
Интерфакс 06:04
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли живой
Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой.
ТАСС 05:11
Общество
В России COVID-19 заболело минимальное с 1 мая число людей
В Московской области заболели 793 человека (817 накануне). В Санкт-Петербурге выявлены 387 новых случаев заражения (363 накануне).
РБК 04:07
Энергетика
Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин
Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) предложил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку либерализовать цены на бензин на АЗС и отменить запрет на импорт топлива.
РБК 05:00
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Здоровье
В Греции вакцинировать от коронавируса будут прививкой БЦЖ
В Греции решили вакцинировать население прививкой от туберкулеза БЦЖ. Вакцинация начнется с 1 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
BFM.ru 07:18
Здоровье
Чайка заявил о необходимости управленческих решений в Дагестане
Полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка заявил о необходимости принимать управленческие решения на местах после информации о том, что медучреждения в Дагестане становятся источником заражения COVID-19, сообщает пресс-служба полпредства.
РИА Новости 05:09
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Здоровье
Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме
По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
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Абоненты смогут самостоятельно выбрать имя мобильного оператора, и на месте слова Yota на экран смартфона будет выводиться это имя.
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Путин назвал дату Парада Победы в 2020 году
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Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
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Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА ещё на один сезон
Руководство ХК ЦСКА может сохранить у себя в составе нападающего Кирилла Капризова и вратаря Илью Сорокина.
Metaratings вчера в 17:40
Происшествия
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
Футбол
Хёведес не вернулся в расположение «Локомотива»
Защитник "Локомотива" Бенедикт Хёведес не вернулся в клуб из Германии.
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Массу ближайшей к Земле экзопланеты точно измерили
Планетологи подтвердили, что ближайшая к Земле экзопланета – Проксимы b – существует, и точно измерили ее минимальную массу.
ТАСС Наука вчера в 10:17