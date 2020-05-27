Коронавирус
RT на русскомМосквичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила заммэра Анастасия Ракова.
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Бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу в Москве: как и где пройти
Комсомольская правда05:23
Открылась свободная запись на тестирование на антитела к коронавирусу
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:44
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Россиянам придётся соблюдать масочный режим ещё один-два месяца.
ForPost 08:26
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Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
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Первые Geely Atlas Pro появились в Беларуси
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Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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США обвинили Россию в переброске истребителей в Ливию
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