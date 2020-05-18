Недвижимость
Lenta.ruМосквичи начали массово снимать квартиры с продажи
В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья.
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Комментарии
Футбол
Стали известны заболевшие коронавирусом в «Динамо»
Трое футболистов «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус.
Спорт-Экспресс 18:30
Общество
Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
Вывозной рейс с россиянами по маршруту Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва прибыл в аэропорт Владивостока, следует из данных онлайн-табло авиаузла.
РИА Новости 16:55
Общество
Дожди с грозами пройдут местами в Алтайском крае
По данным синоптиков, в ближайшие три дня в Алтайском крае местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Алтайская правда 19:00
Здоровье
Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru 17:10
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews 14:10
Культура
Американские фестивали крафтового пива переходят в онлайн
Brewers Association отменила три знаковых мероприятия: ежегодную конференцию Craft Brewers Conference в Сан-Антонио, вашингтонскую выставку SAVOR, посвященную пиву и кулинарному искусству, и мероприятие для домашних пивоваров HomebrewCon.
Profibeer.ru 06:58
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Авто
Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу
Китайская компания BAW начинает продажи обновленной версии рамного внедорожника BJ212.
Новые автомобили 01:50
Единоборства
Рэндлман будет введён в Зал славы UFC
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кевин Рэндлман будет введён в Зал славы UFC, сказано в заявлении пресс-службы организации на странице промоушена в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 09:53
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Происшествия
«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу
В "зеленой зоне" Багдада, районе, где расположены посольства и госучреждения, упали две ракеты.
Российская газета 20:05
Экономика
Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков
Банки не поддержали новую концепцию ЦБ о страховании в ипотеке: участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще большими расходами и ростом ставок.
РБК 17:30
Хоккей
«Прошли времена, когда люди друг на друга набрасывались и колотили»
В нынешнее межсезонье «Ак Барс» наиболее успешно решает задачу удержания лидеров.
Известия 17:00
Технологии
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за клона Rainbow Six
Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
Матч ТВ вчера в 15:13
Общество
В Сочи первые пляжи откроются с 1 июня
Уточняется, что к работе смогут вернуться только санатории с медицинской лицензией — таких в Сочи на данный момент насчитывается 65.
Городовой 08:45
Политика
СБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского
СБУ завела дело по факту госизмены со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы на переговорах в Минске.
Газета.Ru 15:55
Происшествия
Момент нападения медведя на человека в Ярославле попал на видео
Момент нападения сняла на видео камера наблюдения. Животное гудком и светом фар спугнул таксист, чем и спас прохожего.
Вести.Ru 08:35
Происшествия
В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом
Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.
REGNUM вчера в 23:41
Игры
В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy
В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии.
Городской портал Новый Нижний 15:00
Здоровье
Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса
Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 «первым и последним» симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
Lenta.ru вчера в 20:31
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Здоровье
40 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 17 мая, на территории Алтайского края за минувшие сутки еще у 40 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 03:44
Происшествия
В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка в Коломне, обнаруженного задушенным.
ТАСС 11:51
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия 16 мая в 16:23
Общество
Нурмагомедов обратился к дагестанцам и рассказал о состоянии отца
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса и рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 16:18
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
По словам бывшего сотрудника АНБ, компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, постепенно снижает уровень защищенности мессенджера.
Новые Ведомости 03:54
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Киберспорт
Treyarch празднует 10-летие вселенной Call of Duty: Black Ops
Дебютный трейлер Black Ops от 18 мая 2010 года В этом году, к слову, Treyarch должна выпустить свою новую Call of Duty.
Игромания.ру 12:26
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14