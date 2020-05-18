Недвижимость
Lenta.ruМосквичи начали массово снимать квартиры с продажи
В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья.
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Комментарии
Политика
Путин проводит совещание по вопросу о выплатах медикам
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросу о стимулирующих выплатах медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Геймплей видеоигры Ghost of Tsushima выглядит потрясающе
По словам Sony, игра Ghost of Tsushima появится 17 июня на PlayStation 4.
Megaobzor.com вчера в 08:05
Общество
Биолог спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Москва, 19 мая 2020, 08:27 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 01:27
Здоровье
Где в Оренбургской области лечат от коронавируса
Если в самом начале всех пациентов с коронавирусом привозили в областную инфекционную больницу, сейчас их распределяют между созданными для их лечения центрами.
Orenday.ru 16 мая в 12:25
Политика
Михаила Мишустина выписали из больницы
Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.
ТАСС 05:46
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 17 мая в 09:50
Политика
Медведев назвал слабой стороной России службу занятости
Служба занятости является слабой стороной России, необходимо сделать ее эффективнее.
Газета.Ru 07:36
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца
Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
Технологии
Россия развёртывает новую спутниковую систему связи
RT на русском 07:17
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Авто
Рынок люксовых автомобилей в России упал на 62%
Автоновости дня 06:22
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым
Ранее сам Гордон заявил, что проводил интервью со Стрелковым и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию украинских спецслужб, а «флешки с материалами» находятся в Гааге.
Lenta.ru 06:00
Общество
Совфед выступил за продажу алкоголя с 21 года
Совет Федерации порекомендовал кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, передает РИА "Новости" со ссылкой на первого заместителя главы социального комитета верхней палаты парламента Валерия Рязанского.
Газета.Ru 05:48
Авто
Toyota представила Toyota Venza нового поколения
На американском рынке новая Toyota Venza появится уже этим летом.
Автоновости дня 01:11
Общество
Работающим российским пенсионерам продлили больничные
Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Lenta.ru 01:01
Общество
В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции
Штраф за нарушение самоизоляции женщине-инвалиду, прикованной к кровати, аннулировали, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
РИА Новости вчера в 14:24
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Культура
Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»
В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости 17 мая в 13:47
Здоровье
Мясников назвал симптомы сердечников для немедленного вызова «скорой»
Мясников подчеркнул, что если сердечник описывает свое состояние, как "зажгло" или "заложило", то это повод сразу набрать номер скорой.
Московский Комсомолец 04:27
Транспорт
В Москве аннулировали штрафы водителям за ошибки в пропусках
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила 133 штрафа автомобилистам, которые по ошибке указали номер своего автомобиля при оформлении цифрового пропуска.
Москва 24 вчера в 17:21
Общество
Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах
Есть, правда, одно «но»: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
Космос
Грязевые потоки Марса оказались идентичны земным потокам лавы
Грязь на Марсе течет, как лава на Земле, поэтому некоторые объекты на Красной планете, похожие на обычные вулканы, могут извергать грязь.
V-kosmose.com 02:17
Политика
Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств
Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств в стране.
RT на русском 08:05
Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
Игры
Sony анонсировала презентацию игр для PlayStation 5
Йосида отметил, что разработкой новых игр для Sony занимаются не только сотрудники компании, но и сторонние разработчики, с которыми был заключен контракт.
Экономика сегодня 07:23
Армия и оружие
Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии
REGNUM вчера в 08:37
Общество
Инфекционист: Москва и область вышли на плато по коронавирусу
Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, Москва и Московская область вышли на плато по заболеваемости.
Вести.Ru 08:05