Железнодорожники победили со счетом 2:1. « Факел » Воронежский клуб закончил прошлый сезон на 2-м месте в таблице ФНЛ и вышел в Премьер-лигу напрямую с 74 очками в 38 матчах и разницей мячей 60-33.