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Прогноз и ставка на товарищеский матч «Локомотив» — «Факел» 3 июля 2022 года

Матч состоится 3 июля 2022 года на «РЖД Арене», время начала — 16.30 мск.
Спорт-Экспресс
Для исправления ситуации «Локомотив» активно работает на трансферном рынке и уже подписал двух новичков — защитника Лукаса Фассона и нападающего Марко Раконьяца.
Спорт-Экспресс
Теперь уровень соперников воронежцев повысится: предсезонные спарринги с командами РПЛ — отличный шанс проверить силы перед началом чемпионата.
Спорт-Экспресс
Железнодорожники победили со счетом 2:1. «Факел» Воронежский клуб закончил прошлый сезон на 2-м месте в таблице ФНЛ и вышел в Премьер-лигу напрямую с 74 очками в 38 матчах и разницей мячей 60-33.
LiveSport.ru

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Прогноз и ставка на товарищеский матч «Локомотив» — «Факел» 3 июля 2022 года
Спорт-Экспресс03:15
«Локомотив» — «Факел». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 июля 2022 года
LiveSport.ru21:28
«Локомотив» Москва — «Факел»: прогноз на товарищеский матч
ВсеПроСпорт.рувчера в 12:34
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