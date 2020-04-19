Коронавирус
РИА НовостиМосквичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:37, Ашберн
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru 13:45
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
Город Абдулино закрыли на карантин из-за коронавируса
Несколько дней назад коронавирус выявили у сотрудницы дома отдыха для сотрудников железной дороги.
Эхо Москвы в Оренбурге 07:40
Шоу-бизнес
Mash: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Состояние известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, начало улучшаться, врачи снова приступили к активному лечению звезды, сообщает Telegram-канал Mash.
Live24 06:12
Армия и оружие
Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии
Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс 09:31
Футбол
Семин признал правоту Крыховяка после матча с «Зенитом»
Хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк подробнее рассказал об эпизоде в игре 20-го тура РПЛ с «Зенитом», информирует Newonce.
ProstoProSport 08:10
Шоу-бизнес
Зуева раскрыла необычное имя дочери от Козловского
Дальше на английском языке Зуева сообщила, что ее сердце разрывается на части, когда она произносит имя дочери.
Народные новости 07:22
Армия и оружие
США снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета
Вашингтон, 20 апреля 2020, 03:38 — REGNUM Патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США был якобы два раза перехвачен российским истребителем Су-35 над Средиземным морем, 19 апреля сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.
REGNUM 20:38
Политика
Путин обратился к россиянам в Пасху
Известия 03:16
Происшествия
Стало известно о смерти устроившего массовую стрельбу в Канаде
Официальные лица сообщили о смерти жителя Канады, устроившего массовую стрельбу в провинции Новая Шотландия.
Lenta.ru 20:16
Происшествия
Появилось видео задержания замглавы Хакасии
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета вчера в 05:31
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 17 апреля в 08:48
Общество
В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru 22:33
Происшествия
Третий человек скончался от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области скончался третий пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе утром 20 апреля.
Твой Иркутск 21:24
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем НАТО
Видео сближения российского истребителя-перехватчика Миг-31 с натовским F16 опубликовал Youtube-канал Fighterbomber 18 апреля.
ИА Красная Весна 10:35
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва 09:05
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Происшествия
В России за сутки ликвидировали 124 лесных пожара
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19 апреля в России ликвидировано 124 лесных пожара на площади 41 857 гектаров", - говорится в сообщении.
РИА Новости 22:29
Происшествия
В Черемушках зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусом
Сегодня в поселке Черемушки был выявлен новый случай заражения коронавирусом. Эту информацию подтвердили в Роспотребнадзоре Саяногорска.
Первое городское. Саяногорск 08:11
Здоровье
В Хабаровском крае от коронавируса скончался третий пациент
Третий случай смерти от коронавирусной пневмонии зарегистрирован в Хабаровском крае.
ИА Красная Весна 16 апреля в 23:52
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на следующий учебный год
О решении перенести всероссийские проверочные работы (ВПР) на осень заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в Правительстве России.
Вологда.рф 17 апреля в 11:27
Общество
В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян
РИА Новости 22:07
Здоровье
В Бурятии выявили три случая заражения коронавирусом за сутки
«В Республике Бурятия на 18.04.2020 зарегистрировано 115 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 00:33
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Происшествия
Два человека пострадали при ДТП в Корсаковском районе
ДТП произошло сегодня, около 12 часов дня в Корсаковском районе. В районе Третьей Пади столкнулись Toyota Raum и Nissan Skyline.
АСТВ 21:57