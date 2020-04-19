Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМосквичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков

Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
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Москвичи получили ошибочные письма об аннулировании однодневных пропусков

РБК16:56

Жители Москвы получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков

Коммерсантъ15:52

Москвичей предупредили об ошибке в сообщении об аннулировании пропусков

Lenta.ru15:33

Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков

РИА Новости15:39

Власти Москвы заявили об ошибочном шаблоне для СМС-рассылки про аннулированные пропуска

Москва 2415:16

Власти Москвы заявили об ошибочном шаблоне для СМС-рассылки про аннулированные пропуска

Вечерняя Москва15:06

Москвичей предупредили об ошибочном шаблоне для СМС-рассылки про аннулированные пропуска

ТАСС15:03
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

Вести.Ru 13:45
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Общество

Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
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Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Общество

Город Абдулино закрыли на карантин из-за коронавируса

Несколько дней назад коронавирус выявили у сотрудницы дома отдыха для сотрудников железной дороги.
Эхо Москвы в Оренбурге 07:40
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Шоу-бизнес

Mash: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Состояние известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, начало улучшаться, врачи снова приступили к активному лечению звезды, сообщает Telegram-канал Mash.
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Армия и оружие

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Интерфакс 09:31
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Футбол

Семин признал правоту Крыховяка после матча с «Зенитом»

Хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк подробнее рассказал об эпизоде в игре 20-го тура РПЛ с «Зенитом», информирует Newonce.
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Шоу-бизнес

Зуева раскрыла необычное имя дочери от Козловского

Дальше на английском языке Зуева сообщила, что ее сердце разрывается на части, когда она произносит имя дочери.
Народные новости 07:22
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Армия и оружие

США снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета

Вашингтон, 20 апреля 2020, 03:38 — REGNUM Патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США был якобы два раза перехвачен российским истребителем Су-35 над Средиземным морем, 19 апреля сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.
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Путин обратился к россиянам в Пасху

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Стало известно о смерти устроившего массовую стрельбу в Канаде

Официальные лица сообщили о смерти жителя Канады, устроившего массовую стрельбу в провинции Новая Шотландия.
Lenta.ru 20:16
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Здоровье

Тяжелобольной коронавирусом омич стал самостоятельно дышать

Город55.ру 07:41
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Происшествия

Появилось видео задержания замглавы Хакасии

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета вчера в 05:31
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Энергетика

Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 17 апреля в 08:48
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Общество

В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса

В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
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Происшествия

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В Иркутской области скончался третий пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе утром 20 апреля.
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Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем НАТО

Видео сближения российского истребителя-перехватчика Миг-31 с натовским F16 опубликовал Youtube-канал Fighterbomber 18 апреля.
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка поздравила всех с Пасхой и показала праздничный стол

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Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
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Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
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Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
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Происшествия

В России за сутки ликвидировали 124 лесных пожара

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19 апреля в России ликвидировано 124 лесных пожара на площади 41 857 гектаров", - говорится в сообщении.
РИА Новости 22:29
Происшествия

В Черемушках зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусом

Сегодня в поселке Черемушки был выявлен новый случай заражения коронавирусом. Эту информацию подтвердили в Роспотребнадзоре Саяногорска.
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В Хабаровском крае от коронавируса скончался третий пациент

Третий случай смерти от коронавирусной пневмонии зарегистрирован в Хабаровском крае.
ИА Красная Весна 16 апреля в 23:52
Общество

Всероссийские проверочные работы перенесли на следующий учебный год

О решении перенести всероссийские проверочные работы (ВПР) на осень заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в Правительстве России.
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Общество

В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян

РИА Новости 22:07
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Здоровье

В Бурятии выявили три случая заражения коронавирусом за сутки

«В Республике Бурятия на 18.04.2020 зарегистрировано 115 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 00:33
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Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
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Происшествия

Два человека пострадали при ДТП в Корсаковском районе

ДТП произошло сегодня, около 12 часов дня в Корсаковском районе. В районе Третьей Пади столкнулись Toyota Raum и Nissan Skyline.
АСТВ 21:57
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