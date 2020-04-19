Москвичи могли получить сообщения об автоматическом аннулировании их однодневных пропусков, срок действия которых ранее истек, с ошибочным шаблоном для СМС-уведомления. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) столицы.

с чего всё началось

Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

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