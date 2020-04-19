Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Политика В Приморье назначили нового министра цифрового развития Возглавлявший Сахалинский филиал ПАО "Ростелеком" Константин Волошин назначен новым министром цифрового развития и связи Приморья после увольнения Сергея Максимчука, отвечавшего за запуск электронной системы пропусков.

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Общество В Приморье выявлено уже 80 случаев заражения коронавирусом Владивосток, 20 апреля 2020, 02:56 — REGNUM Еще 13 случаев официально подтверждённого заражения новой коронавирусной инфекцией отмечено в Приморье по состоянию на вечер 19 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 10

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Шоу-бизнес Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху. 19

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Политика Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1». 65

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