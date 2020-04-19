Коронавирус
РИА НовостиМосквичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
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Власти Москвы заявили об ошибочном шаблоне для СМС-рассылки про аннулированные пропуска
Москва 24вчера в 15:16
Власти Москвы заявили об ошибочном шаблоне для СМС-рассылки про аннулированные пропуска
Вечерняя Москвавчера в 15:06
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