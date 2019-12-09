Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruМосквичи повысили цены на жилье

С декабря прошлого года средняя сумма сделки по приобретению столичной «вторички» увеличилась на семь процентов, до 13,5 миллиона рублей, подсчитали аналитики. Цена «квадрата» поднялась на 4,5 процента и составила почти 225 тысяч рублей (без учета стоимости элитной недвижимости).
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