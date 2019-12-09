Недвижимость
Lenta.ruМосквичи повысили цены на жилье
С декабря прошлого года средняя сумма сделки по приобретению столичной «вторички» увеличилась на семь процентов, до 13,5 миллиона рублей, подсчитали аналитики. Цена «квадрата» поднялась на 4,5 процента и составила почти 225 тысяч рублей (без учета стоимости элитной недвижимости).
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Шоу-бизнес
Настя Ивлеева резко ответила на вопрос подписчиков о детях
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Армия и оружие
Минобороны ужесточает правила допуска к гостайне
Минобороны намерено вернуть "военную тайну" Кроме того, Минобороны возложило на военкоматы обязанность оформлять допуск к секретной информации гражданских лиц.
Происшествия
В Чехии при стрельбе в больнице погибли четыре человека
По последним данным, в результате погибли четыре человека, двое тяжело ранены. Полиции пока не удалось задержать стрелка.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «ничьей»
Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
Спорт
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Общество
Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан
Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Общество
Здоровая девочка пять лет живет в клинике из-за родителей
На Севастопольском проспекте в частной клинике со дня рождения живет пятилетняя девочка.
Политика
Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины
Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.
Экономика
На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
Политика
В Париже началась встреча «нормандской четверки»
Путин, Меркель, Макрон, Зеленский: В Париже началась встреча в "нормандском формате" pic.twitter.com / WYzclbdNb4 — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г. Главы четырех государств собрались, чтобы выработать новые решения по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе впервые после кризисного периода.
Происшествия
На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми
Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Происшествия
Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП
Четыре человека погибли утром во вторник при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Черноморском районе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.
Гаджеты
Samsung запустила trade-in для носимых устройств
Samsung запустила trade-in для носимых устройств Южнокорейская Samsung запустила в России программу trade-in для смарт-часов.
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Происшествия
В Волгоградской области после гибели младенца завели уголовное дело
Суровикинские следователи возбудили уголовное дело по поводу смерти 11-месячного мальчика, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Волгоградской области.
Общество
Чиновнице из Ленобласти грозит увольнение за нецензурное слово
Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков прокомментировал нецензурное высказывание начальника отдела по молодежной политике Александры Поздняковой, которое она позволила себе во время выступления на молодежном форуме.
Общество
Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола
Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
Зеленский счел акции националистов козырем Путина
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководства на переговорах по Донбассу.
Авто
«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»
Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).
Футбол
Абрамович отклонил очередное предложение о продаже «Челси»
Бывший президент американской инвесткомпании Guggenheim Partners Тодд Боели в ноябре предложил Роману Абрамовичу купить у него клуб "Челси", но предложенная им цена была немного ниже 3 млрд фунтов стерлингов, в которые Абрамович оценивает этот актив.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.