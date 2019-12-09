С декабря прошлого года средняя сумма сделки по приобретению столичной «вторички» увеличилась на семь процентов, до 13,5 миллиона рублей, подсчитали аналитики. Цена «квадрата» поднялась на 4,5 процента и составила почти 225 тысяч рублей (без учета стоимости элитной недвижимости).

Общество Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.

Политика Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.

Экономика На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.

Политика В Париже началась встреча «нормандской четверки» Путин, Меркель, Макрон, Зеленский: В Париже началась встреча в "нормандском формате" pic.twitter.com / WYzclbdNb4 — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г. Главы четырех государств собрались, чтобы выработать новые решения по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе впервые после кризисного периода.

Происшествия Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП Четыре человека погибли утром во вторник при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Черноморском районе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

Происшествия В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.

Общество Чиновнице из Ленобласти грозит увольнение за нецензурное слово Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков прокомментировал нецензурное высказывание начальника отдела по молодежной политике Александры Поздняковой, которое она позволила себе во время выступления на молодежном форуме.

Политика Зеленский счел акции националистов козырем Путина Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководства на переговорах по Донбассу.

Авто «АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой» Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).