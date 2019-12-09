Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruМосквичи повысили цены на жилье

С декабря прошлого года средняя сумма сделки по приобретению столичной «вторички» увеличилась на семь процентов, до 13,5 миллиона рублей, подсчитали аналитики. Цена «квадрата» поднялась на 4,5 процента и составила почти 225 тысяч рублей (без учета стоимости элитной недвижимости).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Аналитики заметили рост стоимости вторичного жилья в Москве

РБКвчера в 04:00

Выявлен район Москвы с дешевым «подержанным» жильем

Строительная Газетавчера в 03:48

Свежая вторичка дорожает, а советский жилфонд — дешевеет

Московский Комсомолецвчера в 09:58

Москвичи повысили цены на жилье

Lenta.ru00:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 02:38, Ашберн
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Политика

Лидеры стран «нормандской четверки» прокомментировали итоги саммита в Париже

Таковы итоги переговоров в "нормандском формате", которые накануне прошли в Париже.
Вести.Ru вчера в 22:38
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Футбол

Совладелец «Доджерс» сделал предложение Абрамовичу о покупке «Челси»

46-летний Боэли, который является совладельцем бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс», как сообщается, все еще заинтересован в покупке «Челси», несмотря на недавний отказ Абрамовича.
Sport24.ru 02:09
Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
RT на русском 01:44
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Российская газета вчера в 15:41
Армия и оружие

Киев рассказал о погибших во время «нормандского саммита» военных

Lenta.ru 01:43
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Общество

В Роскачестве назвали лучший оливковый майонез

Специалисты Роскачества проверили 18 популярных марок оливкового майонеза и назвали лучшие их них. Об этом сообщается на сайте организации.
REGNUM 01:43
Политика

Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским

В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ридус вчера в 23:39
Общество

В России подорожает мобильная связь

РИА Новости со ссылкой на исследование агентства Content Review сообщает, что в 2020 году в России мобильная связь станет дороже.
Горобзор.ру 00:00
Экономика

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 17:25
Происшествия

Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

РИА Новости 02:38
Политика

«Нормандский саммит» окончен: каков итог

РИА Новости Крым вчера в 23:14
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество

Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола

Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Известия вчера в 19:46
Армия и оружие

Истребители Су-30 порвали китайский Chengdu J-20 пятого поколения

Как сообщают СМИ, во время учебно-тренировочного полёта, экипаж истребителя Су-30МКИ ВВС Индии, неожиданно обнаружил на радарах боевого самолёта китайский истребитель Chengdu J-20.
Avia.pro 08 декабря в 19:05
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv вчера в 01:02
Политика

Зеленский счел акции националистов козырем Путина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководство на переговорах по Донбассу.
Lenta.ru 02:10
Политика

Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом

Как ожидается, в Вашингтоне Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.
ТАСС 01:04
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Авто

Названы цены на новый внедорожник GAC GS8 для России

В РФ новый GAC GS8 поступит в продажу уже 10 декабря. Базовой стала комплектация GE за 1 898 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 12:29
Кино

Николай Валуев поблагодарил создателей фильма «Ржев»

Депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев поблагодарил авторов фильма «Ржев» за качественную работу.
Главный региональный 08 декабря в 07:33
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве

Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Пятый канал вчера в 03:30
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Шоу-бизнес

Петросян женился на своей любовнице

СМИ узнали, что юморист Евгений Петросян женился в пятый раз. Его супругой ожидаемо стала помощница мэтра Татьяна Брухунова.
News.ru 08 декабря в 22:04
Общество

Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса

Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
РИА Новости вчера в 12:46
Общество

Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса

Пока бизнес может рассчитывать только на смягчение налоговых рисков.
Ведомости вчера в 16:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное