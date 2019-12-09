Недвижимость
Lenta.ruМосквичи повысили цены на жилье
С декабря прошлого года средняя сумма сделки по приобретению столичной «вторички» увеличилась на семь процентов, до 13,5 миллиона рублей, подсчитали аналитики. Цена «квадрата» поднялась на 4,5 процента и составила почти 225 тысяч рублей (без учета стоимости элитной недвижимости).
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Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Политика
Лидеры стран «нормандской четверки» прокомментировали итоги саммита в Париже
Таковы итоги переговоров в "нормандском формате", которые накануне прошли в Париже.
Футбол
Совладелец «Доджерс» сделал предложение Абрамовичу о покупке «Челси»
46-летний Боэли, который является совладельцем бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс», как сообщается, все еще заинтересован в покупке «Челси», несмотря на недавний отказ Абрамовича.
Происшествия
В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок
Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Общество
В Роскачестве назвали лучший оливковый майонез
Специалисты Роскачества проверили 18 популярных марок оливкового майонеза и назвали лучшие их них. Об этом сообщается на сайте организации.
Политика
Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским
В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Общество
В России подорожает мобильная связь
РИА Новости со ссылкой на исследование агентства Content Review сообщает, что в 2020 году в России мобильная связь станет дороже.
Экономика
На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
Происшествия
Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП
Политика
«Нормандский саммит» окончен: каков итог
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Общество
Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола
Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Армия и оружие
Истребители Су-30 порвали китайский Chengdu J-20 пятого поколения
Как сообщают СМИ, во время учебно-тренировочного полёта, экипаж истребителя Су-30МКИ ВВС Индии, неожиданно обнаружил на радарах боевого самолёта китайский истребитель Chengdu J-20.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Политика
Зеленский счел акции националистов козырем Путина
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководство на переговорах по Донбассу.
Политика
Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом
Как ожидается, в Вашингтоне Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Авто
Названы цены на новый внедорожник GAC GS8 для России
В РФ новый GAC GS8 поступит в продажу уже 10 декабря. Базовой стала комплектация GE за 1 898 000 рублей.
Кино
Николай Валуев поблагодарил создателей фильма «Ржев»
Депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев поблагодарил авторов фильма «Ржев» за качественную работу.
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве
Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Шоу-бизнес
Петросян женился на своей любовнице
СМИ узнали, что юморист Евгений Петросян женился в пятый раз. Его супругой ожидаемо стала помощница мэтра Татьяна Брухунова.
Общество
Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса
Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
Общество
Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса
Пока бизнес может рассчитывать только на смягчение налоговых рисков.