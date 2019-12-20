Экономика

Lenta.ruLenta.ruМосквичи повысят цены на квартиры

Продажа «однушки» в среднем занимает у москвичей один-два месяца, «двушки» — два-четыре месяца, «трешки» — до шести месяцев. Ранее в декабре в Москве признали неадекватными цены на квартиры из 90-х.
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Вторичный рынок застыл в ожидании

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Вторичный рынок застыл в ожидании: квартиры ждут покупателей

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В Петербурге начала падать стоимость вторичной недвижимости

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Цены на квартиры в Москве повысятся в 2020 году

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Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
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СФ попросит правительство запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет федерации на пленарном заседании 23 декабря рассмотрит обращение к правительству с просьбой приостановить продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство России.
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Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат

Картина собрала в прокате 176,5 млн рублей. Замыкает тройку кинолидеров фильм "Джуманджи: Новый уровень" Джейка Кэздана.
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Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

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Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:37
Общество

Книгоиздатели грозят навечно заблокировать «Яндекс.Видео» и YouTube

Сервисы «Яндекс.Видео» и YouTube в России могут быть заблокированы навечно, если они не будут удалять пиратский контент.
BFM.ru 02:52
Энергетика

Гончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию.
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В Бурятии вышел трейлер фильма «Золото империи»

Байкал24 вчера в 23:01
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Тела мужчины и женщины нашли накануне в колодце на Калужском шоссе. Погибшими оказались работники дорожной службы.
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Американская компания Lordstown Motors обнародовала больше информации о своём электрическом пикапе Endurance, который намерена выпускать в Лордстауне с 2020 года, на выкупленном ею бывшем заводе GM.
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Происшествия

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По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
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Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
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"Алмаз–Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна.
РИА Новости 02:22
Политика

CNN выяснил детали о «рождественском подарке» Пхеньяна для США

КНДР планирует проводить жесткую политику по отношению к США, которая подразумевает в том числе снятие денуклеаризации с повестки переговоров с Вашингтоном.
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Армия и оружие

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В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
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Армия и оружие

Балтийский флот крепнет и развивается

На вопросы «Красной звезды» отвечает командующий Балтийским флотом адмирал Александр НОСАТОВ.
Красная звезда вчера в 16:00
Футбол

Гиггз: Бэйл равнодушен к критике со стороны «Реала»

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Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
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Потребовав ввести санкции против прямых поставок газа из России на Украину, бывший украинский лидер Петр Порошенко "опоздал на газовый поезд".
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Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

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На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
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В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
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Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Портал "АвтоВзгляд" поделился с автомобилистами практическими советами по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
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Зеленский и Трамп сцепились на Красной площади: лица года от The Week

РЕН ТВ вчера в 21:14
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Сбербанк собрал информацию о каждом многоквартирном доме в России

Сбербанк собрал информацию о каждом многоквартирном доме в России. Соответствующие данные доступны на сервисе DomClick.ru.
РБК 02:21
Культура

Дубовицкая резко ответила на призыв о закрытии «Аншлага»

Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая резко ответила на призыв Елены Борщёвой о закрытии "никому не интересного" шоу.
Piter.tv 02:26
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