Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Москвичи пожелали получать на пенсии 92 тыс. рублей

На достойную жизнь после выхода на пенсию россиянам в среднем хватило бы 59 тыс. рублей в месяц, однако москвичи хотят 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Россияне поделились пенсионными ожиданиями. Суммы выше средних зарплат в РФ

URA.Ru17:37
РЕН ТВ

Россияне рассказали, какой размер пенсии обеспечит им достойную жизнь

РЕН ТВ17:32
Ридус

Опрос показал, на какую пенсию хотели бы рассчитывать россияне

Ридусвчера в 14:45
ФАН

Россияне назвали размер пенсии для достойной старости

ФАН17:22
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Известия17:01
ТАСС

Опрос: россияне хотели бы получать около 60 тыс. рублей после выхода на пенсию

ТАСС17:23
Ореанда-Новости

Жители Москвы рассказали о своём желании получать на пенсии 92 тысячи рублей

Ореанда-Новостивчера в 14:14

Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает "Спорт-Экспресс".
Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»
Газета.Ru17:20

Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.
Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске
Комсомольская правда17:25
87

Тихановская уверена в своей победе на выборах в Белоруссии

В штабе Тихановской заявляют, что по результатам их альтернативного подсчета, она набрала на выборах более 80% голосов избирателей. там также уточнили, что выборы «продемонстрировали наступление политического кризиса в Белоруссии».
URA.Ruвчера в 15:48

Богатая кальцием сверхновая впервые изучена в рентгеновском диапазоне

Впервые астрономы изучали богатую кальцием сверхновую в рентгеновском диапазоне, что позволило глубже понять последние месяцы жизненного цикла звезды, предшествующие взрыву, а также саму финальную вспышку.
AstroNews.ru6 августа в 10:32

У Владислава Крапивина ухудшилось состояние после больницы

Уральского писателя Владислава Крапивина выписали из терапевтического отделения 40-ой больницы Екатеринбурга в плохом состоянии, сообщила его сноха, командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 12:36
14