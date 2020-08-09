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Известия
Известия

Москвичи пожелали получать на пенсии 92 тыс. рублей

На достойную жизнь после выхода на пенсию россиянам в среднем хватило бы 59 тыс. рублей в месяц, однако москвичи хотят 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
Подробнее о событии
Москва 24

Россияне назвали желаемый размер пенсии

Москва 2419:20
Mockva.ru

Москвичи назвали желаемый размер пенсий

Mockva.ru18:33
Ридус

Опрос показал, на какую пенсию хотели бы рассчитывать россияне

Ридусвчера в 14:45
URA.Ru

Россиянам объяснили, как добиться пенсии в 90 тысяч рублей

URA.Ru18:31
ТАСС

Опрос: россияне хотели бы получать около 60 тыс. рублей после выхода на пенсию

ТАСС17:23
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Известия17:01
РЕН ТВ

Москвичи назвали размер идеальной пенсии

РЕН ТВ18:43

Штаб Тихановской обратился к силовикам

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской призвал правоохранительные органы защищать мирно протестующих и не нарушать белорусское законодательство, заявила представитель команды политика Ольга Ковалькова.
РИА Новости18:38
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Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.
Известия17:31
3

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
РИА Новости18:12
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения

Осенью российских водителей ждет пересмотр тарифов ОСАГО, увеличенные скоростные лимиты, новая разметка, возвращение техосмотра и другие важные нововведения, сообщает издание Autonews.ru.
Автоновости дня8 августа в 02:30
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