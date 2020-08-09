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Известия
Известия

Москвичи пожелали получать на пенсии 92 тыс. рублей

На достойную жизнь после выхода на пенсию россиянам в среднем хватило бы 59 тыс. рублей в месяц, однако москвичи хотят 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
Подробнее о событии
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Известия17:01
РЕН ТВ

Россияне рассказали, какой размер пенсии обеспечит им достойную жизнь

РЕН ТВ17:32
URA.Ru

Россиянам объяснили, как добиться пенсии в 90 тысяч рублей

URA.Ru18:31
ТАСС

Опрос: россияне хотели бы получать около 60 тыс. рублей после выхода на пенсию

ТАСС17:23
Mockva.ru

Москвичи назвали желаемый размер пенсий

Mockva.ru18:33
Ридус

Опрос показал, на какую пенсию хотели бы рассчитывать россияне

Ридусвчера в 14:45
Ореанда-Новости

Жители Москвы рассказали о своём желании получать на пенсии 92 тысячи рублей

Ореанда-Новостивчера в 14:14

Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает "Спорт-Экспресс".
Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»
Газета.Ru17:20

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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Глава ЦИК Белоруссии призвала проигравших кандидатов принять поражение

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина призвала проигравших на выборах кандидатов в президенты спокойно принять поражение, поздравить победителя и не "будоражить" массы.
Интерфаксвчера в 13:44
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Продажи новых легковых авто и LCV в России в июле выросли на 7%

Как сообщает ToDay New Ufa, данные Ассоциации Европейского Бизнеса показывают, что в июле этого года продажа легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России увеличилось на семь процентов до ста сорока двух тысяч.
ToDay News Ufa18:04
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Судьбой российского истребителя МиГ-35 обеспокоены в США

Согласно статье Томаса Ньюдика из The Drive, после демонстрации первого полета МиГ-35 (по кодификации НАТО: Fulcrum-F) уже прошло четыре года, однако никаких крупных заказов на истребитель со стороны российского Министерства обороны так и не поступало.
Народные новости18:18
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