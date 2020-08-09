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Известия
Известия

Москвичи пожелали получать на пенсии 92 тыс. рублей

На достойную жизнь после выхода на пенсию россиянам в среднем хватило бы 59 тыс. рублей в месяц, однако москвичи хотят 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 02:26
Царьград

Пенсия в 100 тысяч рублей - реальность: Эксперты назвали два способа

Царьградвчера в 01:25
Ридус

Опрос показал, на какую пенсию хотели бы рассчитывать россияне

Ридус9 августа в 14:45
РЕН ТВ

Москвичи назвали размер идеальной пенсии

РЕН ТВвчера в 18:43
URA.Ru

Россиянам объяснили, как добиться пенсии в 90 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 18:31
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Известиявчера в 17:01
ФАН

Россиянам рассказали, как получать пенсию в 90 тысяч рублей

ФАНвчера в 22:20

Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со «Спартаком»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал спорные решения главного арбитра матча со «Спартаком» Василия Казарцева, который поставил в ворота московского клуба два пенальти, позволившие черноморской команде добиться ничьей (2:2).
Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со «Спартаком»
Metaratings02:55

СК Белоруссии напомнил об уголовной ответственности за беспорядки

Следственный комитет Белоруссии (СК) призвал жителей республики не поддаваться на провокации организаторов протестов и напомнил об уголовной ответственности, которая последует за подобными действиями.
РБК03:45
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Женева, Швейцария, 11 августа 2020, 06:41 — REGNUM Усилия стран в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией дают основание говорить о проблесках надежды в этом вопросе, несмотря на растущее число заболевших и умерших, заявил 10 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
REGNUM23:41
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«Такой жестокости никто не ожидал»: бывшие новосибирцы рассказали, что на самом деле происходит в Минске

Журналист НГС Лиза Пичугина связалась с двумя бывшими новосибирцами, которые сегодня живут в Минске — они рассказали, что, по их мнению, привело к взрыву протестов, как сейчас живет столица и что будет дальше.
НГС22:30
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Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
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