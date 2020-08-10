Опрос: После выхода на пенсию россияне хотят получать 59 тысяч рублей

В среднем 59 тысяч рублей в месяц хотели бы получать россияне после выхода на заслуженный отдых. Такое мнение они высказали в ходе опроса НПФ (негосударственного пенсионного фонда) Сбербанка. Именно такая сумма может обеспечить достойное существование в зрелом возрасте.