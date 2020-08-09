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Известия
Известия

Москвичи пожелали получать на пенсии 92 тыс. рублей

На достойную жизнь после выхода на пенсию россиянам в среднем хватило бы 59 тыс. рублей в месяц, однако москвичи хотят 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
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РИА Новости

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

РИА Новости02:26
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Пенсия в 100 тысяч рублей - реальность: Эксперты назвали два способа

Царьград01:25
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Опрос показал, на какую пенсию хотели бы рассчитывать россияне

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РЕН ТВ

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РЕН ТВ18:43
URA.Ru

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URA.Ru18:31
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Известия17:01
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Россиянам рассказали, как получать пенсию в 90 тысяч рублей

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Уткин высмеял арбитров встречи «Спартак» — «Сочи» за их объяснения о назначенном пенальти

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BetOnвчера в 17:30