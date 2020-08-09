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Известия
Известия

Москвичи пожелали получать на пенсии 92 тыс. рублей

На достойную жизнь после выхода на пенсию россиянам в среднем хватило бы 59 тыс. рублей в месяц, однако москвичи хотят 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

РИА Новости02:26
Царьград

Пенсия в 100 тысяч рублей - реальность: Эксперты назвали два способа

Царьград01:25
ФАН

Россиянам рассказали, как получать пенсию в 90 тысяч рублей

ФАН22:20
РЕН ТВ

Москвичи назвали размер идеальной пенсии

РЕН ТВ18:43
URA.Ru

Россиянам объяснили, как добиться пенсии в 90 тысяч рублей

URA.Ru18:31
Ридус

Опрос показал, на какую пенсию хотели бы рассчитывать россияне

Ридусвчера в 14:45
Известия

Москвичи пожелали получать на пенсии 92 тыс. рублей

Известиявчера в 13:30

Потерянный остров: чем обернется для Петербурга разрыв налогового соглашения с Кипром

Первой жертвой стал Кипр — после того как он отказался выполнить требования Минфина, с ним было разорвано соглашение об избежании двойного налогообложения (оно предполагает, что компания может выбрать, в какой стране платить налог).
DP.RU03:27

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газета06:35
16

В России призвали создать механизм для удаления личных данных из сети

Глава Роскомнадзора Андрей Липов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости продумать механизм, который позволил бы по решению суда удалять из сети личные данные граждан.
RT на русском07:56
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Сфотографировали новый кроссовер Renault Duster для России

Сделать какие-либо выводы о дизайне нового "российского" Renault Duster пока непросто, но предполагается, что в России будет продаваться "европейская", а не "бразильская" версия вседорожника, причем локализованная.
Новые автомобили10:19
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В Костромской области реализуют инвестпроект за 88 миллиардов рублей

Сегодня губернатор Костромской области Сергей Ситников и генеральный директор ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук подписали соглашение о реализации крупнейшего в истории региона инвестиционного проекта по модернизации одной из ведущих в стране ГРЭС - Костромской.
Аргументы и Факты - Владимир08:41

Адвокат заявил о получении ещё одного видео с Ефремовым на месте ДТП

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что нашёл видеозапись первых минут после аварии, на котором видно, что артист после происшествия находился на месте водителя.
RT на русском12:00
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