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Известия
Известия

Москвичи пожелали получать на пенсии 92 тыс. рублей

На достойную жизнь после выхода на пенсию россиянам в среднем хватило бы 59 тыс. рублей в месяц, однако москвичи хотят 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
Подробнее о событии
RT на русском

Россияне назвали желаемый уровень дохода при выходе на пенсию

RT на русском20:06
Москва 24

Россияне назвали желаемый размер пенсии

Москва 2419:20
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Известия17:01
URA.Ru

Россияне поделились пенсионными ожиданиями. Суммы выше средних зарплат в РФ

URA.Ru17:37
ТАСС

Опрос: россияне хотели бы получать около 60 тыс. рублей после выхода на пенсию

ТАСС17:23
РЕН ТВ

Москвичи назвали размер идеальной пенсии

РЕН ТВ18:43
Ридус

Опрос показал, на какую пенсию хотели бы рассчитывать россияне

Ридусвчера в 14:45

Вторичное жилье застыло в ожидании

Делая прогнозы относительно вторичного рынка Москвы, директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома не ждет изменения средних цен на жилье до конца лета и осенью.
Вторичное жилье застыло в ожидании
Коммерсантъвчера в 03:22
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В России названы новые востребованные профессии

Эксперт отметила, что появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в интенсивно развивающихся: нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.
Российская газета23:41
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Советник Трампа: в России почти против всех введены санкции США

Вашингтон, 9 августа 2020, 19:32 — REGNUM В России уже столько организаций находятся под санкциями США, что новые ограничительные меры применять не к кому, заявил 9 августа советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS.
REGNUMвчера в 12:32
50

В Иране призвали поддержать племена, выступившие против США в Сирии

Народное сопротивление поддерживаемым США курдским силам на востоке Сирии может положить конец американскому присутствию в регионе, заявил бывший иранский дипломат Сейед Хади Афгахи 7 августа новостному агентству Sputnik International.
ИА Красная Весна8 августа в 03:06

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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