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Известия
Известия

Москвичи пожелали получать на пенсии 92 тыс. рублей

На достойную жизнь после выхода на пенсию россиянам в среднем хватило бы 59 тыс. рублей в месяц, однако москвичи хотят 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
Подробнее о событии
RT на русском

Россияне назвали желаемый уровень дохода при выходе на пенсию

RT на русском20:06
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Известия17:01
Москва 24

Россияне назвали желаемый размер пенсии

Москва 2419:20
РЕН ТВ

Москвичи назвали размер идеальной пенсии

РЕН ТВ18:43
URA.Ru

Россияне поделились пенсионными ожиданиями. Суммы выше средних зарплат в РФ

URA.Ru17:37
ТАСС

Опрос: россияне хотели бы получать около 60 тыс. рублей после выхода на пенсию

ТАСС17:23
Вечерняя Москва

Опрос показал, какую пенсию хотели бы получать жители Москвы

Вечерняя Москва19:49

Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Встреча команд состоялась 9 августа и завершилась скандалом – на последних минутах матча в ворота московского клуба был поставлен пенальти, реализовав который "Сочи" добился ничейного результата (2:2). После этого владелец "Спартака" Леонид Федун заявил о намерении снять свой клуб с чемпионата России.
Уралинформбюро23:46
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«Вашингтон» обыграл «Бостон» и вышел на «Айлендерс»

«Вашингтон» в матче группового раунда Восточной конференции обыграл «Бостон» со счетом 2:1. В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Ти Джей Оши и Том Уилсон, «Брюинз» ответили точным броском Джейка Дебраска.
Спорт-Экспрессвчера в 14:59

Лукашенко получил от Путина письмо с фактами о задержанных россиянах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными в Минске россиянами, передает ТАСС.
Аргументы и Фактывчера в 06:18
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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В прессе Чехии заявили, что чешские технологии помогут ответить на вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?»

В Чехии считают, что именно анализ почв Марса и позволит сделать вывод относительно того, существует (существовала) ли на Марсе жизнь в примитивных формах (например, бактерии).
Военное обозрениевчера в 04:54

«Томь» проиграла «Чертаново» во втором туре первенства ФНЛ

«Томь» сегодня, 8 августа, пропустила два «сухих» мяча от команды «Чертаново» в матче второго тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021, который состоялся на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве.
НИА-Томск8 августа в 11:43