Москвичи пожелали получать на пенсии 92 тыс. рублей
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На достойную жизнь после выхода на пенсию россиянам в среднем хватило бы 59 тыс. рублей в месяц, однако москвичи хотят 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране.В источнике
С чего всё началось
Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей
Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
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