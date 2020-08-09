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Известия
Известия

Москвичи пожелали получать на пенсии 92 тыс. рублей

На достойную жизнь после выхода на пенсию россиянам в среднем хватило бы 59 тыс. рублей в месяц, однако москвичи хотят 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
Подробнее о событии
RT на русском

Россияне назвали желаемый уровень дохода при выходе на пенсию

RT на русском20:06
Москва 24

Россияне назвали желаемый размер пенсии

Москва 2419:20
Ридус

Опрос показал, на какую пенсию хотели бы рассчитывать россияне

Ридусвчера в 14:45
РЕН ТВ

Россияне рассказали, какой размер пенсии обеспечит им достойную жизнь

РЕН ТВ17:32
ТАСС

Опрос: россияне хотели бы получать около 60 тыс. рублей после выхода на пенсию

ТАСС17:23
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Известия17:01
URA.Ru

Россияне поделились пенсионными ожиданиями. Суммы выше средних зарплат в РФ

URA.Ru17:37

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Интерфаксвчера в 14:00
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На трассе Пермь–Екатеринбург введут реверсивное движение

Как сообщили в пресс-службе Уралуправтодора, с 11 до 14 августа будет действовать реверсивное движение (закроют полосу для проезда в сторону Перми), с 17 до 21 августа движение будет закрыто на полосе в сторону Екатеринбурга.
На трассе Пермь–Екатеринбург введут реверсивное движение
Уральский меридиан03:16

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Павлюченко хотел утопить арбитров матча «Спартака» в реке

«В Москве есть река Яуза, и вот когда я увидел второй пенальти в ворота «Спартака», то у меня была только одна мысль - этих людей, которые на матче работали с VAR, надо просто взять, посадить в мешок и бросить в Яузу», - сказал Павлюченко ТАСС.
Евро-футбол.рувчера в 15:49

Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Лукашенко получил от Путина письмо с фактами о задержанных россиянах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными в Минске россиянами, передает ТАСС.
Аргументы и Фактывчера в 06:18
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Наблюдатели от СНГ признали конкурентными выборы в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли открыто и конкурентно и обеспечили волеизъявление избирателей, миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, которые бы поставили под сомнение легитимность выборов, заявил глава миссии Сергей Лебедев.
Интерфакс03:05
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В России названы новые востребованные профессии

Эксперт отметила, что появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в интенсивно развивающихся: нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.
Российская газета23:41
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