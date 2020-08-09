Павлюченко хотел утопить арбитров матча «Спартака» в реке

«В Москве есть река Яуза, и вот когда я увидел второй пенальти в ворота «Спартака», то у меня была только одна мысль - этих людей, которые на матче работали с VAR, надо просто взять, посадить в мешок и бросить в Яузу», - сказал Павлюченко ТАСС.