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Neva.Today
Neva.Today

На пенсии петербуржцы хотят получать 70 тысяч рублей в месяц

Москвичи стали лидерами по желаемому уровню дохода на пенсии. Они хотят получать не менее 92 тысяч рублей ежемесячно. На втором месте оказались жители Владивостока, которым необходимо 78 тысяч рублей в месяц.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
Подробнее о событии
ТАСС

Опрос: россияне хотели бы получать около 60 тыс. рублей после выхода на пенсию

ТАСС17:23
Москва 24

Россияне назвали желаемый размер пенсии

Москва 2419:20
URA.Ru

Россияне поделились пенсионными ожиданиями. Суммы выше средних зарплат в РФ

URA.Ru17:37
РЕН ТВ

Россияне рассказали, какой размер пенсии обеспечит им достойную жизнь

РЕН ТВ17:32
RT на русском

Россияне назвали желаемый уровень дохода при выходе на пенсию

RT на русском20:06
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Известия17:01
Ридус

Опрос показал, на какую пенсию хотели бы рассчитывать россияне

Ридусвчера в 14:45

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новости02:26
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Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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В компании Coral Travel агентству сообщили, что загрузка первых рейсов на турецкие курорты составляет почти 100%, при этом самый высокий процент проданных туров с вылетом из Москвы - в Бодрум, за ним идут Даламан и Анталья.
Интерфакс03:43
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Наблюдатели от СНГ признали конкурентными выборы в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли открыто и конкурентно и обеспечили волеизъявление избирателей, миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, которые бы поставили под сомнение легитимность выборов, заявил глава миссии Сергей Лебедев.
Интерфакс03:05
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