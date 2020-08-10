На пенсии петербуржцы хотят получать 70 тысяч рублей в месяц

Вечерняя Москва 22

Москвичи стали лидерами по желаемому уровню дохода на пенсии. Они хотят получать не менее 92 тысяч рублей ежемесячно. На втором месте оказались жители Владивостока, которым необходимо 78 тысяч рублей в месяц.