На пенсии петербуржцы хотят получать 70 тысяч рублей в месяц
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Москвичи стали лидерами по желаемому уровню дохода на пенсии. Они хотят получать не менее 92 тысяч рублей ежемесячно. На втором месте оказались жители Владивостока, которым необходимо 78 тысяч рублей в месяц.В источнике
С чего всё началось
Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей
Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
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