Художественный руководитель одного из культовых театров столицы скончался 28 сентября на 86-м году жизни.

Политика Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.

Энергетика Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2» Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.

Финансы Курс доллара превысил 65 рублей Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.

Культура В Москве началось прощание с Марком Захаровым Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Армия и оружие Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР.

Общество В Антарктиде откололся самый крупный за 50 лет айсберг Крупнейший за 50 лет айсберг откололся в Антарктиде от шельфового ледника Эймери. Об этом сообщила Русская служба «Би-би-си».

Происшествия Одиннадцать российских СМИ устроили акцию солидарности с журналисткой Светланой Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма Уголовное дело по статье 205.2 (оправдание терроризма с использованием средств массовой информации) в отношении Прокопьевой возбуждено 5 февраля 2019 года.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Общество Закон о запрете курения на балконах вступил в силу Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.

Политика Путин освободил несколько категорий граждан от уплаты НДФЛ Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об отмене подоходного налога для лиц, чья заработная плата после вычета НДФЛ не превышает прожиточный минимум.

Гаджеты Раскрыты характеристики и цена смартфона Redmi 8 Китайский оператор China Telecom опубликовал на своём сайте характеристики смартфона Redmi 8. Итак, Redmi 8 будет работать на базе процессора Snapdragon 439 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.

Политика Лукашенко: государства ЕАЭС утвердили концепцию общего финрынка Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что лидеры стран ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета утвердили концепцию общего финансового рынка.

Футбол Егоров признал, что за фол на Оздоеве следовало назначать пенальти Команды встречались в рамках 11-го тура РПЛ, «железнодорожники» одержали победу со счётом 1:0. Егоров признал, что в спорном эпизоде с участием Магомеда Оздоева следовало назначить пенальти в ворота «Локомотива».

Финансы Заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке С 1 октября кредитор, принимая решение о выдаче клиенту кредита или займа, обязан учитывать показатель его долговой нагрузки.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Политика Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия Смерть многодетной россиянки после избиения мужем списали на приступ В Челябинской области Следственный комитет не захотел возбуждать дело об убийстве против жителя Златоуста, который регулярно избивал жену — в ведомстве считают, что она умерла от сердечного приступа.

Политика «Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».

Авто Грузовичок УАЗ «Профи» превратили в самосвал Над грузовичком «Профи» в образе самосвала специалисты УАЗа трудились вместе с компанией «Авто-Фургон» из Чувашии.

Спорт Ласицкене прокомментировала своё трёхкратное чемпионство Россиянка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. В этом году ЧМ проходит в Дохе.

Происшествия Полузащитник «Челси» Баркли устроил скандал с таксистом из-за чипсов Полузащитник «Челси» и сборной Англии Росс Баркли угодил в неприятную ситуацию, футболист рассыпал чипсы на заднем сидении в такси, что привело к скандалу с водителем и вызову в полицию, сообщает Mirror.

Происшествия В Екатеринбурге собирают деньги для задержанного в Таиланде туриста Как сообщало ИА REGNUM, туриста из Екатеринбурга задержали в Таиланде после того, как он подарил местным жителям игрушечные деньги «банка приколов».