Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Сделать это можно будет в 207 городских поликлиниках. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

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