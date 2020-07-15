Коронавирус
Российская газетаМосквичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Сделать это можно будет в 207 городских поликлиниках. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Футбол
ФК «Краснодар» 15 июля на выезде сыграет с «Крыльями Советов»
Лишь в 2015-ом «быки» впервые смогли выиграть со счетом 4:0. Уступили «быки» лишь в 2019 году, но не на какие турнирные расклады тот результат не повлиял.
Кубань 24 03:05
Общество
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК вчера в 17:00
Гаджеты
IPhone 12 получит тканевый кабель для зарядки в комплекте
MobiDevices 03:15
Происшествия
Выкопал: у волгоградца нашли полный гараж старого оружия
У мужчины в гараже обнаружили десятки единиц огнестрельного оружия — карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты Вальтер и ТТ, а также около пяти тысяч патронов, осветительные ракеты и штык-ножи.
Вести.Ru 04:41
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 13 июля в 11:56
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов
В начале июня ФАС выдала Tele2 предупреждение в связи с повышением стоимости услуг связи для более 11 млн абонентов в среднем на 10% в период пандемии, обязав оператора вернуть цены к уровню 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней.
ТАСС 13 июля в 03:24
Происшествия
В Белоруссии завели дело после акции протеста в Минске
В Белоруссии завели уголовное дело после несанкционированной акции в Минске.
РБК 05:13
Общество
Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией
Министр транспорта Евгений Дитрих в конце июня заявил, что Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля, так как открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Коммерсантъ 05:10
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
Общество
Суд арестовал отрицающего распад СССР омского пенсионера
Омский суд поместил под домашний арест пенсионера с инвалидностью, который отрицал распад Советского союза и являлся председателем омского "исполкома Совета народных депутатов РСФСР".
VSE42.RU 00:22
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Шоу-бизнес
Фадеев рассказал о спорте во время похудения
Продюсер Максим Фадеев рассказал подписчикам, каким спортом занимается во время похудения.
Газета.Ru 04:48
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в Силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
Экономика
Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Футбол
Илья Геркус — о конфликте «Ростова» с Прядкиным: Карпин и Арутюнянц не совсем правы
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал публичный скандал, произошедший между «Ростовом» и Российской Премьер-Лигой (РПЛ).
Bookmaker-ratings.ru 05:12
Финансы
Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля
Курс евро на Московской бирже впервые с 7 июля преодолел отметку в 81 руб, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 09:23
Происшествия
СК переквалифицировал обвинение Ишаеву на растрату
«Следствие переквалифицировало обвинение Виктору Ишаеву с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на организацию растраты в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ст. 160 УК РФ)», — приводит агентство его слова.
Известия 05:22
Происшествия
Из-за «минирования» аэропорта Краснодара эвакуировали 800 человек
Российская газета вчера в 06:15
Общество
Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских
Российские ученые провели масштабное историческое сравнение психологических характеристик современных подростков и их сверстников из 1989 года.
РИА Новости 02:00
Авто
Льготными автокредитами с начала года воспользовались 85 тысяч россиян
Программами льготного автокредитования «Первый/Семейный автомобиль» с начала 2020 года воспользовались более 85 тысяч россиян.
Автоновости дня 03:18
Общество
Границу возраста российской молодежи планируется сдвинуть до 35 лет
В России намерены сдвинуть закрепленный в законодательстве предельный возраст молодежи с нынешних 30 до 35 лет.
БИЗНЕС Online 04:37
Общество
Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»
Газета.Ru 05:27
Футбол
В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18