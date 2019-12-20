Происшествия
РБКМосквичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса. Об этом сообщает местное издание «Столица на Онего». Двое мужчин из столицы приехали в аэропорт Пески рядом с Петрозаводском, где заключили договор с генеральным директором воздушной гавани.
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Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ
РБК со ссылкой на источники пишет, что неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова в приемной спецслужбы.
Гаджеты
В Сети опубликованы рендеры iPhone SE 2
Рендер показывает, что новый смартфон iPhone SE 2 будет с металлической рамкой, как и iPhone 4 и 5 поколений.
Общество
Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю
Москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до шести градусов выше нуля.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки
Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Кино
Умерла первая французская девушка Джеймса Бонда
Актрисе Клодин Оже было 78 лет. Бывшая модель и актриса скончалась в Париже. Красавица Клодин начинала свою карьеру как модель.
Происшествия
СК предварительно опроверг показания Лебедева, что он никого не бил
Следственный отдел по г. Якутску предварительно установил, что в ходе конфликта руководитель нефтегазовой компании, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) нанес подчиненному сотруднику телесные повреждения.
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Политика
Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США
Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Происшествия
На Лубянке задержали корреспондента «Коммерсанта»
Журналиста «Коммерсанта» Романа Дорофеева задержали на Лубянке и увели в комендатуру ФСБ, сообщает издание.
Здоровье
Родившиеся в апреле женщины чаще умирают от болезней сердца
Исследование показало, что родившиеся в теплые месяцы года женщины умирают от болезней коронарных артерий на 12% чаще по сравнению с теми, кто родился в ноябре, пишет medikforum.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Здоровье
Российские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств
Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву и Росздравнадзору на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
Космос
Китай и Бразилия запустили исследовательский спутник CBERS-04A
Китай и Бразилия в пятницу успешно вывели на солнечно-синхронную орбиту спутник для изучения природных ресурсов CBERS-4A.
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
Культура
60-летняя миллионерша ворвалась в «Давай поженимся!»
Мужчина успел выслушать только одну претендентку, как в студию ворвалась Дороти.
Общество
Роскачество оценило российские игристые вина
Эксперты Роскачества проверили 131 наименование игристых вин, произведенных в Крыму, Севастополе, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области.
Армия и оружие
Польша откажется от американских F-35 в пользу российских МиГ-29
Многоцелевые истребители российского производства МиГ-29 выполняют поставленные задачи гораздо лучше американских F-35.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в прозрачном платье
Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена в бежевом прозрачном платье. Снимок размещен в соцсети Instagram.
Происшествия
Стрелка с Лубянки связали с ветеранами спецподразделений ФСБ
Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, работал в нескольких охранных предприятиях, одна из которых связана с ассоциацией ветеранов и сотрудников разведки спецназначения «Вымпел».
Авто
Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP
Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя
Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Общество
«За служение Кузбассу»: глава Кемеровской области наградил свою жену
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил медалью «За служение Кузбассу» свою супругу Анну Цивилеву, которая является председателем совета по вопросам попечительства в социальной сфере региона.
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Интернет
В открытый доступ попали данные 267 млн пользователей Facebook
Британская фирма Comparitech обнаружила в открытом доступе данные более 267 млн пользователей Facebook.
Общество
МВД хочет получить право изымать детей из семьи
МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
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