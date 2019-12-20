Происшествия

РБКРБКМосквичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса. Об этом сообщает местное издание «Столица на Онего». Двое мужчин из столицы приехали в аэропорт Пески рядом с Петрозаводском, где заключили договор с генеральным директором воздушной гавани.
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Транспортная полиция Карелии начала проверку по факту сброса автомобиля с вертолета в Песках

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В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen

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