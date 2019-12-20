Происшествия
РБКМосквичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса. Об этом сообщает местное издание «Столица на Онего». Двое мужчин из столицы приехали в аэропорт Пески рядом с Петрозаводском, где заключили договор с генеральным директором воздушной гавани.
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с чего всё началось
Двое жителей Москвы, представившиеся блогерами, заплатили 250 тысяч и сбросили автомобиль с вертолета в Песках.Столица на Онего09:17
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Раскрыта личность устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке
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Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
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Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
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Синоптик уточнил, что температура воздуха в ближайшие дни составит до +6°C. «О снеге можно временно забыть», — добавил он.
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Названы возможные последствия для ФСБ после атаки на Лубянке
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