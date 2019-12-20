Двое жителей Москвы, представившиеся блогерами, заплатили 250 тысяч и сбросили автомобиль с вертолета в Песках.

с чего всё началось

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса. Об этом сообщает местное издание «Столица на Онего». Двое мужчин из столицы приехали в аэропорт Пески рядом с Петрозаводском, где заключили договор с генеральным директором воздушной гавани.

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

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