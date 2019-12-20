Происшествия

РБКРБКМосквичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса. Об этом сообщает местное издание «Столица на Онего». Двое мужчин из столицы приехали в аэропорт Пески рядом с Петрозаводском, где заключили договор с генеральным директором воздушной гавани.
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с чего всё началось

Двое москвичей ради забавы сбросили в Карелии «Гелендваген» с вертолета

Двое жителей Москвы, представившиеся блогерами, заплатили 250 тысяч и сбросили автомобиль с вертолета в Песках.
Столица на Онего09:17

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Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК22:22

Россияне сбросили с вертолета иномарку за миллион рублей

Lenta.ru21:21

Двое москвичей ради забавы сбросили в Карелии «Гелендваген» с вертолета

Столица на Онего09:17

В Карелии c вертолета сбросили иномарку

Газета.Ru20:00

В Карелии c вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen

РИА Новости19:24

Видео: «мажоры» сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen

РЕН ТВ10:07

В Карелии двое жителей Москвы сбросили с вертолета автомобиль Mercedes Gelandewagen

Эхо Москвы21:10
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Происшествия

Раскрыта личность устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

По словам источников, стрельбу в центре Москвы открыл Манюров Евгений Фатихович.
Московский Комсомолец 17:15
Спорт

Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".
Газета.Ru 17:56
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова вчера в 09:16
Космос

Астрономы получили беспрецедентные изображения центра Млечного Пути

«Наше беспрецедентное наблюдение большой части галактического центра обеспечило детальное понимание процесса формирования звезд в этом регионе Млечного пути», - рассказал Райнер Шёдель из Института астрофизики Андалусии в Гранаде (Испания).
Суть событий 17 декабря в 10:00
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил 400-тысячную LADA Vesta

В этом месяце завод «Лада Ижевск» выпустил 400-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta с момента начала производства модели в сентябре 2015 года.
CarsWeek.ru 08:25
Финансы

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 23:00
Общество

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
ТАСС 22:04
Политика

«Нафтогаз» сообщил о еще одной трехсторонней встрече по газу до января

19 декабря в Берлине по итогам трехсторонних консультаций «Нафтогаз» и «Газпром» подготовили проект нового соглашения по транзиту газа через территорию Украины.
РБК 17:29
Хоккей

Форвард рижского «Динамо» Макмиллан перейдет в «Авангард»

ProstoProSport 08:17
Кино

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат

Газета.Ru 03:57
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

В Белоруссии во вторник, 17 декабря, привели в исполнение смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича.
Известия 16:22
Общество

ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака

РИА Новости 22:53
Общество

Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке

Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
РБК 10:41
Футбол

ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов

Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
ProstoProSport 13:21
Единоборства

Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Pravda.Ru 09:50
Общество

Синоптик прогнозирует отсутствие снега в Москве в ближайшую неделю

Синоптик уточнил, что температура воздуха в ближайшие дни составит до +6°C. «О снеге можно временно забыть», — добавил он.
RT на русском 21:32
Происшествия

Воспитательница детсада умерла при эвакуации детей

Русская Планета вчера в 23:53
Общество

В Германии запретили Uber

Окружной суд Франкфурта запретил деятельность сервиса онлайн-заказа такси Uber в Германии. Иск был подан службой такси Taxi Deutschland.
Коммерсантъ 12:33
Происшествия

В Якутии гендиректор крупной компании ударил своего подчиненного

Сегодня в Якутске в офисе компании "Саханефтегазсбыт" произошел неприятный инцидент: гендиректор, народный депутат республики, в прошлом известный российский борец вольного стиля Виктор Лебедев в ходе спора с подчиненным нанес ему удар (по одной информации, сломал челюсть, по другой, нос).
SakhaNews 01:49
Шоу-бизнес

Александр Петров заявил о любви русских женщин к приставаниям

Lenta.ru 08:20
Общество

Путин ответил про «чёрное небо» Красноярска

На большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 19 декабря прозвучал вопрос об экологической ситуации в Красноярске.
REGNUM 08:36
Происшествия

Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом

Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
РБК вчера в 12:43
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия 17:50
Политика

Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках

Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.
РБК 19:35
Общество

Путин заявил о мерах по увеличению зарплат врачей

Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться.
REGNUM 04:49
Происшествия

Названы возможные последствия для ФСБ после атаки на Лубянке

По предварительной информации, атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
Lenta.ru 17:40
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Российская газета вчера в 00:41
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ

РИА Новости 14:27
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