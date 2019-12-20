Происшествия

РБКРБКМосквичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса. Об этом сообщает местное издание «Столица на Онего». Двое мужчин из столицы приехали в аэропорт Пески рядом с Петрозаводском, где заключили договор с генеральным директором воздушной гавани.
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В Карелии Транспортная полиция начала проверку после того, как двое москвичей сбросили с вертолета «Гелендваген»

Эхо Москвы07:30

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РИАМО06:08

Полиция Карелии проверит видео со сброшенным с вертолета Mercedes

РЕН ТВ03:36

Полиция начала проверку после сброса Gelandewagen с вертолета в Карелии

РБК04:01

Полиция проверит видео, на котором с вертолета сбросили Gelandewagen

Москва 2405:18

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Столица на Онего01:23

В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen

РИА Новостивчера в 19:24
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