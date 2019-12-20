Происшествия
РБКМосквичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса. Об этом сообщает местное издание «Столица на Онего». Двое мужчин из столицы приехали в аэропорт Пески рядом с Петрозаводском, где заключили договор с генеральным директором воздушной гавани.
Читать в источнике
Оценить461
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 08:23, Ашберн
Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
Политика
Путин назвал условия для контракта по газу с Украиной
Россия стремится заключить с Украиной новое соглашение по транзиту газа, но условия договора должны быть приемлемы для обеих сторон.
Общество
Адвокат сообщил о решении Греции выдать Винника Франции
Минюст Греции принял решение экстрадировать во Францию россиянина Александра Винника, сообщил РБК адвокат Тимофей Мусатов.
Политика
Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем
Президент РФ Владимир Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и в преддверии Нового года.
Политика
Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей страны по версии украинского журнала «Фокус».
Религия
Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.
Общество
Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков
Высшая судебная инстанция подтвердила решение Федерального апелляционного суда, также признавшего Александра и Тимофея Вавиловых гражданами Канады.
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Гаджеты
В Сети опубликованы рендеры iPhone SE 2
Рендер показывает, что новый смартфон iPhone SE 2 будет с металлической рамкой, как и iPhone 4 и 5 поколений.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Политика
Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
Политика
Ведущий НТВ жестко раскритиковал «цирк» на пресс-конференции Путина
Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин обрушился с критикой на своих коллег, которые пришли на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
Армия и оружие
Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии
Шоу-бизнес
Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова снялся в первой фотосессии
5 декабря наследнику Регины Тодоренко и Влада Топалова исполнился год.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Здоровье
Активированный уголь оказался бесполезен при алкогольном отравлении
Специалисты заявили о бесполезности активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении.
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева снова покрасила волосы в розовый цвет
Наука
Ученые разгадали тайну «паразитического гепатита»
Ученые ищут способы лечения, которые помогут против обоих вирусов, и нынешняя статья — один из шагов на этом пути.
Армия и оружие
Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС
Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой.
Футбол
Жена игрока ПСЖ рассказала о влиянии футбола на интимную жизнь
Жена аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди Ванда Нара рассказала о влиянии результатов матча на интимную жизнь в паре.
Экономика
Рыбаки предупредили о возможных перебоях в промысле краба в январе
О возможных сбоях в промысле краба на Дальнем Востоке предупредила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
Политика
В Польше отреагировали на слова Путина о Второй мировой войне
Власти Польши отреагировали на слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Происшествия
Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии
Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
Общество
Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт
Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК.
Политика
Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко
В свою очередь посол Белоруссии в России Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров 7 декабря, заявил, что президентам удалось согласовать проекты «дорожных карт» по вопросам сотрудничества таможенных служб и электроэнергетики.
Политика
Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях
Происшествия
В Москве около 15 тысяч человек эвакуировали из-за угроз минирования
"За минувшие сутки угрозы о взрывах в Москве получили 46 школ, семь судов, шесть детских садов, одно лечебное учреждение и одно административное здание", - сказал собеседник агентства.
Политика
Путин предложил изменить статью Конституции о президентских сроках
Владимир Путин предложил изменить статью Конституции, согласно которой одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.