Коронавирус
РИА НовостиМосквичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля
Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Она рассказала, что столичные врачи могут проводить до 50 тысяч тестов в сутки, с начала пандемии сделано больше четырех миллионов исследований.
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с чего всё началось
Москвичи смогут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию с четверга в 207 поликлиниках города. Об этом сообщила журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.ТАСС04:23
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Жертвами обострения конфликта Армении и Азербайджана стали 11 человек
В результате обострения пограничного вооружённого конфликта между Азербайджаном и Арменией за сутки погибли 11 военнослужащих с двух сторон, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:35
Футбол
Инфантино: российские болельщики больше верят в сборную после ЧМ
Болельщики сборной России стали больше верить в команду после домашнего чемпионата мира-2018 и сильнее полюбили футбол, считает глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
РИА Новости 07:26
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Толкалина объявила о разрыве с возлюбленным
В марте Любовь Толкалина в ходе общения с фолловерами в Instagram объявила о своей свадьбе.
Московский Комсомолец 07:53
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Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Здоровье
Клиники ФМБА впервые получили доступ к нацпроекту «Здравоохранение»
Объекты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России получили доступ к финансированию в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Аргументы и Факты 06:47
Общество
Собчак защитила обвиненного в домогательствах Лобкова
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак вступилась за журналиста Павла Лобкова, обвиненного в сексуальных домогательствах.
Московский Комсомолец 04:04
Общество
В Хабаровске прошел очередной митинг в поддержку Фургала
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали еще в прошлый четверг, 9 июля, однако шествия и митинги в его поддержку продолжаются до сих пор.
Городовой вчера в 03:29
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 13 июля в 04:10
Фигурное катание
Адоньев рассказал, как Тутберидзе просила Щербакову уйти из группы
Metaratings вчера в 07:02
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
Экономика
Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
Хоккей
«Трактор» заключил двухлетний контракт с нападающим Сергеем Калининым
«Трактор» заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 06:16
Общество
Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации
Газета.Ru 06:30
Общество
В Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий
Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий.
РБК 07:36
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии
С 1 августа будет проведен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, напомнили «Российской газете» в Пенсионном фонде России.
Коммерсантъ 12 июля в 08:14
Экономика
Голикова назвала траты ФОМС на лечение больных с коронавирусом
По прогнозам, к концу июля общие траты на лечение больных с COVID-19 за все время эпидемии достигнут 40 млрд руб. Как сообщала председатель ФОМС Елена Чернякова в апреле, лечение пациентов с легкой формой COVID-19 в системе обязательного медстрахования тарифицируется как лечение пневмонии.
РБК 08:08
Общество
В Ульяновской области продлили ограничения из-за коронавируса
В Ульяновской области до 1 августа сохраняется ряд мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:22
Общество
Население Земли начнет снижаться с 2050 года
В 2100 году на Земле будет проживать 8,8 миллиарда человек, что на 2 миллиарда меньше, чем прогнозирует ООН.
Популярная механика 08:22
Общество
Мишустин заявил о прохождении пика коронавируса в России
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в России.
Lenta.ru 08:14
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Политика
Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
Политика
Польские депутаты потребовали признать посла США персоной нон грата
Депутаты от польского националистического объединения «Конфедерация» потребовали признать посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер персоной нон грата.
Взгляд.ру 07:44
Политика
Канье Уэст передумал быть президентом
Новые Известия 06:52
Общество
В Госдуму внесли поправки, меняющие правила изъятия детей у родителей
На рассмотрение Госдумы внесён пакет поправок в семейное законодательство, согласно которым изымать детей из семьи можно только по решению суда.
Версия-Саратов вчера в 12:24