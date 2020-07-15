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Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Она рассказала, что столичные врачи могут проводить до 50 тысяч тестов в сутки, с начала пандемии сделано больше четырех миллионов исследований.
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Жители Москвы с 16 июля смогут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус

Москвичи смогут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию с четверга в 207 поликлиниках города. Об этом сообщила журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС04:23

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Москвичи смогут с 16 июля бесплатно сдать ПЦР-анализы на коронавирус

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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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