Коронавирус
РИА НовостиМосквичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля
Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Она рассказала, что столичные врачи могут проводить до 50 тысяч тестов в сутки, с начала пандемии сделано больше четырех миллионов исследований.
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с чего всё началось
Москвичи смогут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию с четверга в 207 поликлиниках города. Об этом сообщила журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.ТАСС04:23
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