Москвичи смогут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию с четверга в 207 поликлиниках города. Об этом сообщила журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

с чего всё началось

Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Она рассказала, что столичные врачи могут проводить до 50 тысяч тестов в сутки, с начала пандемии сделано больше четырех миллионов исследований.

Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля

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