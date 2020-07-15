Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМосквичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля

Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Она рассказала, что столичные врачи могут проводить до 50 тысяч тестов в сутки, с начала пандемии сделано больше четырех миллионов исследований.
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В Москве с четверга начнут бесплатно тестировать на COVID-19

РБК05:08

Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на COVID-19

Москва 2404:34

Ракова: Все желающие в Москве смогут бесплатно сдать ПЦР-анализ на коронавирус с 16 июля

Агентство Москва04:13

Жители Москвы с 16 июля смогут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус

ТАСС04:23

Москвичи смогут с 16 июля бесплатно сдать ПЦР-анализы на коронавирус

Интерфакс04:13

Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля

РИА Новости06:10

Дети впервые смогут сдать тесты на коронавирус в Москве

Вечерняя Москва04:03
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Армия и оружие

Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом

Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в Силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
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Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Гоша Куценко, являющийся знаменитым российским актером, выступит в составе обновленного коллектива в постановке Андрея Кончаловского.
CT news вчера в 10:45
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Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
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Экономика

Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
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Армия и оружие

Азербайджан заявил об уничтожении военного объекта ВС Армении

Представители минобороны Азербайджана заявили об уничтожении военного объекта и военной техники ВС Армении в товузском приграничном направлении, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:10
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Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Политика

Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
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Общество

В Белоруссии задержали более 250 человек за участие в митингах

В Белоруссии задержали более 250 человек за участие в митингах.
Деловое.ТВ 06:45
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Футбол

Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Шоу-бизнес

Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей

Территория новостей 05:44
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Общество

Пушкина назвала поправки в Семейный кодекс противоречащими Конституции

Поправки в Семейный кодекс, предложенные сенатором Еленой Мизулиной, противоречат Конституции России.
РБК 06:48
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Наука

В России впервые выделили антитела против коронавируса

Ученые Института молекулярной и клеточной биологии в Новосибирске впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2.
Lenta.ru 04:12
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Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей

Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
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Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду.
Газета.Ru 06:35
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Здоровье

Патологоанатом рассказал, что видит при вскрытии умерших от COVID-19

Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19.
Росбалт вчера в 10:23
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Происшествия

Главврачу южноуральской больницы запросили 12 лет колонии за убийство

ФедералПресс 05:58
Общество

Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали

Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 04:02
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Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
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Футбол

Малиновский забил и сделал два ассиста в матче с «Брешией»

Всего в нынешнем сезоне 27-летний хавбек забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи в Серии А. Его статистика – здесь.
Sports.ru вчера в 16:55
Политика

Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
Известия вчера в 20:49
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Политика

В Кремле назвали выборы президента Белоруссии внутренним делом страны

Кремль считает ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии внутренним делом страны.
Известия 05:35
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Футбол

Андрей Аршавин: Обыграть «Спартак» стало заурядным событием

Бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации, сложившейся в московском «Спартаке».
Советский спорт 06:18
Экономика

Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса

Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
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Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
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Шоу-бизнес

Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом

Rusturkey.com 01:07
Политика

Песков не стал отвечать на вопрос о запрете браков для трансгендеров

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать инициативу российских сенаторов запретить вступление в брак лицам, сменившим пол.
Московский Комсомолец 05:53
1
Общество

Москва стала регионом с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Москва и Московская область оказались лидерами в списке субъектов РФ с наименьшими темпами прироста заболеваемости COVID-19 за сутки.
Росбалт 04:59
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Политика

СМИ узнали о решении Канье Уэста выйти из президентской гонки

Rambler News Service 06:15
Наука

Маринованные каперсы могут стать лекарством от аритмии и эпилепсии

Live24 вчера в 08:29
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Музыка

BTS выпустили новый альбом «Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~»

15 июля состоялся релиз долгожданного японского альбома группы «Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~».
Popcake 01:45
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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