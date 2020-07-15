Коронавирус
РИА НовостиМосквичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля
Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Она рассказала, что столичные врачи могут проводить до 50 тысяч тестов в сутки, с начала пандемии сделано больше четырех миллионов исследований.
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Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в Силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Гоша Куценко, являющийся знаменитым российским актером, выступит в составе обновленного коллектива в постановке Андрея Кончаловского.
CT news вчера в 10:45
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
Экономика
Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
Армия и оружие
Азербайджан заявил об уничтожении военного объекта ВС Армении
Представители минобороны Азербайджана заявили об уничтожении военного объекта и военной техники ВС Армении в товузском приграничном направлении, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:10
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
Общество
В Белоруссии задержали более 250 человек за участие в митингах
В Белоруссии задержали более 250 человек за участие в митингах.
Деловое.ТВ 06:45
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Шоу-бизнес
Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей
Территория новостей 05:44
Общество
Пушкина назвала поправки в Семейный кодекс противоречащими Конституции
Поправки в Семейный кодекс, предложенные сенатором Еленой Мизулиной, противоречат Конституции России.
РБК 06:48
Наука
В России впервые выделили антитела против коронавируса
Ученые Института молекулярной и клеточной биологии в Новосибирске впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2.
Lenta.ru 04:12
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду.
Газета.Ru 06:35
Здоровье
Патологоанатом рассказал, что видит при вскрытии умерших от COVID-19
Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19.
Росбалт вчера в 10:23
Общество
Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали
Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 04:02
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Футбол
Малиновский забил и сделал два ассиста в матче с «Брешией»
Всего в нынешнем сезоне 27-летний хавбек забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи в Серии А. Его статистика – здесь.
Sports.ru вчера в 16:55
Политика
Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
Известия вчера в 20:49
Политика
В Кремле назвали выборы президента Белоруссии внутренним делом страны
Кремль считает ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии внутренним делом страны.
Известия 05:35
Футбол
Андрей Аршавин: Обыграть «Спартак» стало заурядным событием
Бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации, сложившейся в московском «Спартаке».
Советский спорт 06:18
Экономика
Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса
Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Шоу-бизнес
Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом
Rusturkey.com 01:07
Политика
Песков не стал отвечать на вопрос о запрете браков для трансгендеров
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать инициативу российских сенаторов запретить вступление в брак лицам, сменившим пол.
Московский Комсомолец 05:53
Общество
Москва стала регионом с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Москва и Московская область оказались лидерами в списке субъектов РФ с наименьшими темпами прироста заболеваемости COVID-19 за сутки.
Росбалт 04:59
Политика
СМИ узнали о решении Канье Уэста выйти из президентской гонки
Rambler News Service 06:15
Наука
Маринованные каперсы могут стать лекарством от аритмии и эпилепсии
Live24 вчера в 08:29
Музыка
BTS выпустили новый альбом «Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~»
15 июля состоялся релиз долгожданного японского альбома группы «Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~».
Popcake 01:45