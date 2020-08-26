Москвичи смогут принять участие в тестировании вакцины от коронавируса
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Оставить заявку на участие в программе может любой москвич старше 18 лет, не болевший COVID-19. Пострегистрационные клинические исследования вакцины будут проведены в городских медицинских учреждениях. Принять в них участие смогут 40 000 человек старше 18 лет, не болевших коронавирусом.В источнике
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Москвичи могут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:03