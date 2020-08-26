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Ведомости
Ведомости

Москвичи смогут принять участие в тестировании вакцины от коронавируса

Оставить заявку на участие в программе может любой москвич старше 18 лет, не болевший COVID-19. Пострегистрационные клинические исследования вакцины будут проведены в городских медицинских учреждениях. Принять в них участие смогут 40 000 человек старше 18 лет, не болевших коронавирусом.В источнике
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РИАМО

В Москве начались пострегистрационные исследования вакцины от Covid‑19

РИАМО10:47
ТАСС

Пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» пройдут еще в пяти странах

ТАСС12:07
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москвичи могут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:03
РИА Новости

Москвичи могут поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса

РИА Новости11:45
RT на русском

Все москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

RT на русском10:41
Москва 24

Собянин: москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

Москва 2410:29
Агентство Москва

Сергей Собянин: В Москве начинаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса

Агентство Москва10:27

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
РБК08:59
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Сенатор-республиканец: Байден на посту президента втянет США в войну

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден привык решать вопросы войнами, поэтому в случае победы на выборах он может развязать войну с участием американского государства. такое заявление сделал сенатор-республиканец Рэнд Пол.
Политика Сегодня22:12
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Российские ученые разработают уникальную вакцину от коронавируса

Российские ученые работают над уникальной вакциной, которая сможет одновременно защитить от гриппа и коронавируса, рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто.
Газета.Ru12:46
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru08:44
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Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфакс05:19
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В половине российских городов подорожала стоимость аренды комнат

Больше всего комнаты подорожали с начала года в Севастополе: с 7,8 тыс. до 9,7 тыс. руб. в месяц, то есть на 24,1%. В Сочи аренда комнат поднялась с 11,4 тыс. до 12,8 тыс. руб. — это на 12,1%. Курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной — некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц, говорится в сообщении.
РБК04:48
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