В половине российских городов подорожала стоимость аренды комнат

Больше всего комнаты подорожали с начала года в Севастополе: с 7,8 тыс. до 9,7 тыс. руб. в месяц, то есть на 24,1%. В Сочи аренда комнат поднялась с 11,4 тыс. до 12,8 тыс. руб. — это на 12,1%. Курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной — некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц, говорится в сообщении.