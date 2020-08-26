Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

РФПИ объявил о начале третьей фазы испытания вакцины от коронавируса

В Москве начинаются пострегистрационные клинические испытания вакцины от коронавируса, в исследовании примут участие 40 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиции (РФПИ), поступившем в РБК.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

Российская газетавчера в 15:36
РИА Новости

Москвичи могут поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 11:45
Агентство Москва

Сергей Собянин: В Москве начинаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса

Агентство Москвавчера в 10:27
РИАМО

В Москве начались пострегистрационные исследования вакцины от Covid‑19

РИАМОвчера в 10:47
Москва 24

Собянин: москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

Москва 24вчера в 10:29
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москвичи могут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:03
ТАСС

Москвичи могут подать заявку на участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 10:27

Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев заявил, что вернуться к привычному образу жизни после пандемии коронавируса россиянам удастся лишь к лету 2021 года.
Газета.Ruвчера в 07:29
298

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
215

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании, и дал поручение правительству России совместно с руководством региона разобраться в ситуации.
Известиявчера в 13:38
1,3K

Тренер «Локомотива»: Чорлука получил травму в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука был заменен из-за травмы в матче 5-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич.
РИА Новостивчера в 14:10

Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Весна25 августа в 06:17
5,1K

Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана

В ходе заседания Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР в числе прочих прямо заявили, что отказывают США в праве запускать механизм восстановления санкций, так как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.
Взгляд.ру25 августа в 16:30
109