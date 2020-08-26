РФПИ объявил о начале третьей фазы испытания вакцины от коронавируса
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В Москве начинаются пострегистрационные клинические испытания вакцины от коронавируса, в исследовании примут участие 40 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиции (РФПИ), поступившем в РБК.В источнике
Подробнее о событии
Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19
Российская газетавчера в 15:36
Сергей Собянин: В Москве начинаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса
Агентство Москвавчера в 10:27
Москвичи могут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:03