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Ведомости
Ведомости

Москвичи смогут принять участие в тестировании вакцины от коронавируса

Москвичи смогут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Оставить заявку на участие в программе может любой москвич старше 18 лет, не болевший COVID-19.В источнике
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Российская газета

Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

Российская газетавчера в 15:36
Агентство Москва

Сергей Собянин: В Москве начинаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса

Агентство Москвавчера в 10:27
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москвичи могут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:03
РИАМО

В Москве начались пострегистрационные исследования вакцины от Covid‑19

РИАМОвчера в 10:47
Москва 24

Собянин: москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

Москва 24вчера в 10:29
РИА Новости

Москвичи могут поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 11:45
ТАСС

Москвичи могут подать заявку на участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 10:27

Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли связались по телефону для того, чтобы обсудить инцидент с солдатами в Сирии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.
Ведомостивчера в 16:01
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При подтоплении Новой Третьяковки произведения искусства не пострадали

В результате протечки крыши здания Новой Третьяковки на Крымском Валу и частичного подтопления выставочных залов произведения искусства не пострадали, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе галереи.
Коммерсантъвчера в 12:31
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»

Певица МакSим ограничила общение со знакомыми и проводит время с детьми на море, сообщила «СтарХиту» ее директор Маргарита Соколова, комментируя заявление радиоведущей Аллы Довлатовой о ее «исчезновении».
Rambler News Serviceвчера в 07:36
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