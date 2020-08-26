Москвичи смогут принять участие в тестировании вакцины от коронавируса
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Москвичи смогут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Оставить заявку на участие в программе может любой москвич старше 18 лет, не болевший COVID-19.В источнике
Подробнее о событии
Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19
Российская газетавчера в 15:36
Сергей Собянин: В Москве начинаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса
Агентство Москвавчера в 10:27
Москвичи могут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:03