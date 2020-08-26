Москвичи смогут принять участие в тестировании вакцины от коронавируса
Смотрите также
В Сирии российский БТР протаранил американский
Собчак вновь стала самым богатым Instagram-блогером России
Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
Один человек пострадал при взрыве бытового газа в Керчи
В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным
Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
Адвокат Ефремова стал свидетелем по уголовному делу о мошенничестве
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
В Москве за сутки скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом
Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии
ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в матче чемпионата России
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
«Барселона» подтвердила уход Месси из клуба
Москвичи смогут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Оставить заявку на участие в программе может любой москвич старше 18 лет, не болевший COVID-19.В источнике
Подробнее о событии
Москвичи могут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:03