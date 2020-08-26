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Ведомости
Ведомости

Москвичи смогут принять участие в тестировании вакцины от коронавируса

Москвичи смогут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Оставить заявку на участие в программе может любой москвич старше 18 лет, не болевший COVID-19.В источнике
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Москва 24

Собянин: москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

Москва 2410:29
РИА Новости

Москвичи могут поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса

РИА Новости11:45
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москвичи могут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:03
РИАМО

В Москве начались пострегистрационные исследования вакцины от Covid‑19

РИАМО10:47
Российская газета

Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

Российская газета15:36
Агентство Москва

Сергей Собянин: В Москве начинаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса

Агентство Москва10:27
ТАСС

Москвичи могут подать заявку на участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса

ТАСС10:27

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании, и дал поручение правительству России совместно с руководством региона разобраться в ситуации.
Известия13:38
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