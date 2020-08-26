Москвичи смогут принять участие в тестировании вакцины от коронавируса
Смотрите также
Капитан Чегуров отметил недопустимость мата на яхте мужа Легкоступовой
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального
Степан Меньщиков из «Дома-2» стал отцом во второй раз
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Взрыв в жилом доме в Керчи повредил четыре квартиры
«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив «Динамо»
Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному
В Еравнинском районе Бурятии произошла вспышка коронавируса
Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России
«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив «Динамо»
Москвичи смогут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Оставить заявку на участие в программе может любой москвич старше 18 лет, не болевший COVID-19.В источнике
Подробнее о событии
Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19
Российская газетавчера в 15:36
Москвичи могут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:03
Сергей Собянин: В Москве начинаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса
Агентство Москвавчера в 10:27