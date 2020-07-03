Космос
РИА НовостиМосквичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. С 4 июля начнется парад планет.
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Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
Предыдущий рекорд был зарегистрирован 2 июля, тогда COVID-19 заразились 5,2 тыс. человек.
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Новые исследования лунных кратеров под руководством Эссам Хэги из Инженерной школы Университета Южной Калифорнии ставят под сомнение существующие теории происхождения Луны.
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В чем коронавирус помогает США: мнение академика Глазьева
По словам Глазьева, буквально за месяц рынки США рухнули, но перед этим была «лихорадочная скупка золота».
LentaChel.ru вчера в 23:55
Армия и оружие
Российские боевые корабли вооружат сухопутной гаубицей «Коалиция СВ»
Российские боевые корабли вооружат сухопутной гаубицей от самоходного артиллерийского орудия «Коалиция СВ». Характеристики боевого модуля позволяют это сделать.
Вечерний курьер 16:57
Армия и оружие
СМИ сообщили об испытаниях танка Т-14 «Армата» в беспилотном режиме
В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко сообщил в интервью «РИА Новости», что беспилотный роботизированный вариант танка Т-14 «Армата» будет создан в 2018 году.
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РИА Новости 05:24
Политика
Путин подписал указ о поправках в Конституцию
Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:29
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Полицейских в США уволили за улыбки после удушения задержанного
Троих полицейских уволили и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой правоохранители с улыбкой имитируют удушающий прием, с помощью которого они задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
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Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
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Россия защитит Кавказ и Краснодарский край системами ПВО «Бук-М3»
Россия снабдит 90-ю зенитно-ракетную бригаду комплексами "Бук-М3".
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Создатели Horizon Zero Dawn назвали дату релиза ПК-версии игры
Вашингтон, 3 июля 2020, 22:56 — REGNUM Разработчики Horizon Zero Dawn назвали дату выхода её ПК-версии.
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Более 40 стран сообщили МАГАТЭ, что не зафиксировали выбросов радиации
Более 40 стран сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе, следует из пресс-релиза на сайте МАГАТЭ.
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Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
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Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
Как говорится в посте, это последнее видео, которое Зубрина записала перед смертью.
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В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая.
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В Алабаме при стрельбе в магазине погиб восьмилетний ребенок
Восьмилетний ребенок погиб в результате стрельбы в магазине в городе Хувер в американском штате Алабама, сообщает городская полиция.
РИА Новости 22:33
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Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 11 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
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Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными
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В двух префектурах Японии из-за ливней объявили эвакуацию
Для 145 тысяч человек, проживающих в префектурах Кумамото и Кагосима на юге Японии, было объявлено экстренное предупреждение в связи с сильными ливнями и рекомендовано эвакуироваться.
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Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
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Кремль отверг опасения Запада по поводу поправок к Конституции России
Как пояснил Песков, «Россия, безусловно, сохраняла, сохраняет и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права».
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Новый BMW 4 серии Coupe получил спецверсию в России
Компания BMW Group Россия представила на российском рынке новый BMW 420d xDrive Coupe в специальном исполнении M Sport Pro Shadow Edition.
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Американский СПГ столкнулся с проблемами в Прибалтике
Американским компаниям придется столкнуться с проблемами даже в традиционно лояльной Прибалтике.
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