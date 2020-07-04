Космос
РИА НовостиМосквичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. С 4 июля начнется парад планет.
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Полный парад планет 4 июля 2020 года: Насколько опасен и стоит ли ждать апокалипсиса?
Курьер. Среда. Бердск01:37
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В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
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Российские ученые смогли узнать кристаллическую структуру сверхтвердого материала — борида вольфрама, который не поддавался науке на протяжении 60 лет.
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Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова
Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
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Поправки к Конституции РФ вступили в силу
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Замминистра науки Лукашевич не признаёт вину в хищении 40 млн рублей
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Саудовская Аравия пригрозила разжечь новую ценовую войну на рынке нефти, если другие члены ОПЕК не выполнят данные ранее обязательства по сокращению добычи, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
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Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
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При разведении самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили инструкцию
Напомним, ранее сообщалось о том, что 10 июня в небе над Ростовом-на-Дону два пассажирских лайнера авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines приблизились друг к другу на опасное расстояние, едва не столкнувшись.
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Более 6600 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За сутки в России выявлено 6632 случая заражения коронавирусом в 84 регионах.
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Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
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Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
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Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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2K Games будет продавать NBA 2K21 на PS5 и Xbox Series X за $70
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Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux
Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
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Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
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Кабулов рассказал, что разведка США участвует в наркотрафике
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что обвиняющая Россию в сговоре с членами радикального движения Талибан разведка США участвует в наркотрафике.
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Обновленная Конституция была опубликована под названием «Конституция президента»
На портале правовой информации был опубликован текст обновленной Конституции РФ под названием «Конституция президента Российской Федерации», первым на это внимание обратил участник движения «Голос» Григорий Мельконьянц.
Полит.ру 05:31