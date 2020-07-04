Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. С 4 июля начнется парад планет.

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

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