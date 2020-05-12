Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.

Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС

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