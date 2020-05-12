Коронавирус
Газета.RuМосквичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
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Цифровой пропуск для поездок по Москве можно получить по СМС
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:39
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Культура
Программа воронежского Платоновфеста лишилась 4 мероприятий
Как следует из сообщения на официальном сайте Платоновфеста, культурный форум должен пройти в столице Черноземья в срок с 13 по 27 сентября.
Обозреватель Врн 10:39
Общество
В России завершается период нерабочих дней
Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
Политика
Путин заявил об окончании нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин, открывая онлайн-совещание по коронавирусу, заявил, что период нерабочих дней в России завершен.
Газета.Ru 01:32
Общество
В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Российская газета 15:17
Здоровье
Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе
Российская газета 09:56
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru 09:23
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Общество
В Ростовской области начнут снимать ограничения с 15 мая
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая в регионе начнут снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16:09
Общество
Попова привела точные данные по уровню заболеваемости КОВИД в России
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что в России почти одинаковое количество мужчин и женщин среди больных с КОВИД.
Невские Новости 10:13
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская группа Little Big представила песню Uno, с которой выступит на «Евровидении».
Кубанские новости 13:01
Технологии
Windows 10 May 2020 Update вышла для ПК
Изначально выпустить Windows 10 May 2020 Update планировали для пользователей 12 мая, а для производителей и того раньше — 28 апреля.
Экономика сегодня вчера в 03:53
Общество
Жителей Смоленской области обязали носить маски в общественных местах
Власти Смоленской области обязали всех жителей региона носить защитные маски в общественных местах в целях профилактики распространения нового коронавируса.
ТАСС 13:35
Футбол
Чемпионат Чехии возобновится 23 мая
Руководство профессиональной лиги Чехии (LFA) на заседании во вторник приняло решение возобновить чемпионат страны 23 мая.
Матч ТВ 13:57
Общество
Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне
Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Общество
Так себе весна: в Гродно выпал снег
Утром 12 мая в Гродно выпал снег. Наверное, зима решила наверстать упущенное в середине мая и удивить жителей города.
КП - Беларусь 04:45
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Футбол
«Матч» покажет все матчи Бундеслиги
Рестарт Бундеслиги намечен на 16 мая, когда пройдут большинство матчей 26 тура.
Комсомольская правда 09:58
Общество
Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком
Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
Бухгалтерия.ру 08:26
Хоккей
Панарин оценил масштаб коррупции в России
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметил, что в России для всех сфер жизни характерна коррупция.
ProstoProSport 15:15
Общество
Госдума одобрила во втором чтении законопроект по тарифам ОСАГО
Депутаты приняли во втором чтении поправки к закону об ОСАГО, которые позволяют страховщикам увеличивать цену полиса для грубых нарушителей правил дорожного движения.
Коммерсантъ 07:07
Здоровье
В США объяснен процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Как сообщает ToDay News Ufa, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова объяснила, что иммунитет на коронавирусную инфекцию вырабатывается в основном у людей старшего возраста, переболевших в тяжелой форме.
ToDay News Ufa вчера в 22:40
Общество
В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности
Нижний Новгород, 12 мая 2020, 15:35 — REGNUM Ранее действовавшие ограничения режима повышенной готовности в Нижегородской области остаются, — сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM 08:35
Общество
Как получить выплату на ребенка, которую обещал Путин: инструкция
С 1 июня будет осуществляться разовая выплата на каждого ребенка с трех до 15 лет, которая составит 10 тысяч рублей.
В Городе N 10:18
Общество
Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет
Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года.
Тюменская область сегодня 01:48
Общество
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей
Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета вчера в 13:04
Общество
Дуров объявил о закрытии проекта TON
BFM.ru 13:14
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к вечеру вторника, 12 мая в европейской части России начнет стремительно холодать.
Газета.Ru 10 мая в 20:09