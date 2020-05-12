Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.

Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС

Культура Программа воронежского Платоновфеста лишилась 4 мероприятий Как следует из сообщения на официальном сайте Платоновфеста, культурный форум должен пройти в столице Черноземья в срок с 13 по 27 сентября. 3

Общество В России завершается период нерабочих дней Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней". 164

Общество В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. 109

Экономика Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). 10

Общество В Ростовской области начнут снимать ограничения с 15 мая Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая в регионе начнут снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. 47

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 1K

Технологии Windows 10 May 2020 Update вышла для ПК Изначально выпустить Windows 10 May 2020 Update планировали для пользователей 12 мая, а для производителей и того раньше — 28 апреля. 10

Общество Жителей Смоленской области обязали носить маски в общественных местах Власти Смоленской области обязали всех жителей региона носить защитные маски в общественных местах в целях профилактики распространения нового коронавируса. 12

Футбол Чемпионат Чехии возобновится 23 мая Руководство профессиональной лиги Чехии (LFA) на заседании во вторник приняло решение возобновить чемпионат страны 23 мая.

Общество Так себе весна: в Гродно выпал снег Утром 12 мая в Гродно выпал снег. Наверное, зима решила наверстать упущенное в середине мая и удивить жителей города.

Футбол «Матч» покажет все матчи Бундеслиги Рестарт Бундеслиги намечен на 16 мая, когда пройдут большинство матчей 26 тура.

Хоккей Панарин оценил масштаб коррупции в России Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметил, что в России для всех сфер жизни характерна коррупция.

Общество Госдума одобрила во втором чтении законопроект по тарифам ОСАГО Депутаты приняли во втором чтении поправки к закону об ОСАГО, которые позволяют страховщикам увеличивать цену полиса для грубых нарушителей правил дорожного движения. 1

Здоровье В США объяснен процесс формирования иммунитета к коронавирусу Как сообщает ToDay News Ufa, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова объяснила, что иммунитет на коронавирусную инфекцию вырабатывается в основном у людей старшего возраста, переболевших в тяжелой форме. 539

Общество В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности Нижний Новгород, 12 мая 2020, 15:35 — REGNUM Ранее действовавшие ограничения режима повышенной готовности в Нижегородской области остаются, — сообщает пресс-служба правительства региона. 126

Общество Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года. 5